Ludovic Orban: Am avut o discuție cu Florin Cîțu și va exista între noi un gentleman's agreement care să ducă la o competiție onestă și pozitivă (VIDEO)

Ludovic Orban a sus'inut un discurs în deschiderea Consililului Național al Partidului. Candidatul la șefia PNL a anunțat că va între el și Florin Cîțu va exista o înțelegere

"Va fi o competiție de viziuni, proiecte, obiective, care să arate că PNL are capacitatea de a asigura o bună guvernare și saltul în dezvoltare de acare are nevoie țara. Salut, Florin, intrarea în cursă! Am avut o discuție cu domnul Cîțu și va exista între noi un gentleman's agreement pe care sper să-l respecte toți membrii PNL și care să ducă la o competiție onestă, pozitivă, în care să arătăm bogăția de resurse umane a PNL și capacitatea de genera oferte de guvernare", a spus Orban.

