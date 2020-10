Ludovic Orban: „Am decis să schimbăm reglementarea privind modul de funcționare a teatrelor, cinematografelor, restaurantelor și cafenelelor” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, în debutul ședinței de Guvern, că Hotărârea de Guvern privind starea de alertă și cele trei anexe ale sale vor fi modificate, astfel încât starea de alertă să fie prelungită cu încă 30 de zile și să fie implementate noi măsuri anti-coronavirus. Astfel, masca de protecție va deveni obligatorie în spațiile deschise aglomerate din zonele în care rata de infectare e între 1,5 și 3 la mia de locuitori. Unde indicele depășește 3, masca va deveni obligatorie în absolut toate spațiile deschise. De asemenea, funcționarea restaurantelor, cafenelelor, sălilor de cinema și de spectacol va fi reglementată tot în funcție de rata de infectare cu coronavirus din zonele respective.

Premierul a precizat că a avut consultări cu reprezentanți ai instituțiilor de cultură și ai HoReCa, în urma cărora a luat o serie de decizii în privința activității din aceste două sectoare.

Astfel, restaurantele, cafenelele, cinematografele și sălile de spectacol vor funcționa la capacitate de 50% dacă în zonă incidența e de 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, la capacitate de 30% și program până la ora 23.00, dacă în zona respectivă incidența e între 1,5 și 3 la mia de locuitori și întreruperea activității dacă incidența depășește 3.

