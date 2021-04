Ludovic Orban: Am fost afectat de ce s-a întâmplat la spitalul Foișor. Înțelegem nevoia de creștere a numărului de paturi, dar transformarea unui spital trebuie să se facă astfel încât pacienții să fie tratați în cele mai bune condiții (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, în cadrul unei conferințe de presă, despre situația de la Spitalul de Ortopedie Foișor, unde zeci de pacienți au fost evacuați vineri seară, după ce spitalul a fost transformat în unitate COVID-19.

„Am fost afectat de ceea ce s-a întâmplat la spitalul Foișor. Înțelegem nevoia de creștere a numărului de paturi de terapie intensivă, dar orice decizie de transformare a unui spital în spital COVID trebuie să urmeze niște pași și transformarea trebuie să se facă astfel încât să se permită tratarea pacienților în cele mai bune condiții. Trebuie să se facă cu o pregătire prealabilă și cu asigurarea asupra faptului că există toate garanțiile că pacienții din spital vor fi tratați în alte locuri din spitale și că sunt pregătite condițiile pentru preluarea pacienților COVID”, a declarat Ludovic Orban.

