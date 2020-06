Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, în cadrul unei dezbateri organizate la Ministerul Muncii, că în România va fi implementat programul SURE, care presupune, printre altele, faptul că angajatorii pot stabili un program flexibil pentru angajați, urmînd ca statul să plătească orele nemuncite de aceștia.

”Trebuie să stabilim cadrul. La nivelul UE a fost inițiat programul SURE, un program care are misiunea de a proteja angajații și angajatorii.

Ideea în sine nu este foarte complicată. Dacă unei companii i s-a redus vânzarea într-un anumit procent, ca să nu dea afară oamenii, atunci se stabilește un program flexibil pentru angajați și statul acoperă perioada în care omul nu a muncit. Trebuie să stabilim o durată în care măsura va fi funcțională, dar și criteriile de aplicare, în așa fel încât să fie cât mai simplu.

Va trebui să stabilim o perioadă de aplicare și să gândim foarte bine cum punem în funcțiune acest mecanism, astfel încât, pe de o parte, să fie cât mai ușor de accesat, fără proceduri birocratice complicate. Pe de altă parte, trebuie să asigure creitierii de acordare de ajutorului către companii și către angajați foarte clare, foarte precise, astfel încât să nu existe probleme foarte mari în interpretarea modului în care este aplicat și, pe de altă parte, să reducă cât mai mult posibilitatea ca unii angajatori să poată să poată să utilizeze această formă de protecție, fără să aibă nevoie, sau să o utilizeze ca o resursă suplimentară de venit în condițiile în care ei, teoretic, nu ar avea nevoie de aceatsă măsură”, a declarat Ludovic Orban, la dezbaterea publică ”România muncește! Flexicuritate și digitalizare în contextul noilor tendințe din piața muncii din România!”, organizată de Ministerul Muncii.

Totodată, premierul a precizat că acest program va trebui gândit în contextul celorlalte măsuri care au fost luate pe fondul crizei generate de pandemia de coronavirus.

”Am vorbit cu doamna ministru (al Muncii, Violeta Alexandru – n.r.), să găsim niște soluții pentru zilieri, pentru sezonieri, mai ales că foarte mulți angajați sezonieri sunt în industria ospitalității, care a fost profund afectată.

Aici trebuie gândit întreg setul de măsuri active, astfel încât ele să fie cele mai potrivite pentru anumite domenii de activitate și realmente, în perioada asta, când criza epidemică continuă să afecteze economiile, să putem să asigurăm o afectare cât mai mică a locurilor de muncă și să permitem companiilor să mențină un număr cât mai mare de angajați în situația unei comprimări a cererii”, a mai spus Orban.

În acest context, șeful Guvernului a atras atenția asupra faptului că România este dependentă într-o proporție foarte mare de economia europeană.

”Trebuie să fim cinstiți, economia României este, în mare parte, dependentă de economia europeană. Noi avem aproape 80% din volumul schimburilor comerciale cu țări din UE. (...) Noi depindem într-o mare măsură de redresarea acetsor economii și de revenirea cererii la un nivel cât mai apropiat de normal”, a mai declarat Ludovic Orban.

