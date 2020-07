Ludovic Orban anunță că se caută soluții pentru suplimentarea locurilor din secțiile de ATI: Una dintre variante – reînchiderea Spitalului Colentina pentru pacienții non-COVID (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a dat asigurări că se caută soluții pentru pacienții cu coronavirus care au nevoie de terapie intensivă, în condițiile în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat vineri să secțiile de ATI de la principalele unități medicale din Capitală sunt pline. O soluție este cea a folosirii locurilor de la spitalul modular din curtea Spitalului Elias și de creșterea capacității secției ATI de la Institutul ”Matei Balș”. Dar dincolo de aparatură, este nevoie și de suplimentarea personalului medical care să trateze pacienții cu COVID-19. O altă variantă avansată de șeful Guvernului este cea a reînchiderii Spitalului Colentina pentru pacienții non-COVID, unitate medicală redeschisă în urmă cu câteva zile.

”Există pe sistem modular, o secție care poate fi folosită pentru terapie intensivă, de 38 de paturi, care este în cadrul Spitalului Elias. Nu au ventilatoare, nu au monitoare, trebuie mobilizate din rezerva strategică care se află în administrarea DSU toate echipamentele necesare. De asemenea, trebuie asigurată asistența medicală. Este necesra să identifică, fie în cadrul Spitalului Elias, fie în alte spitale, prin detașare, medicii și asistentele care să poată să asigure asistența medicală pentru pacienții care vor fi internați. Este vorba despre 38 de locuri care nu pot fi folosite toate pentru ATI. Există posibilitatea creșterii capacității de tratare în secția ATI la ”Matei Balș”. Acolo este nevoie de suplimentarea cu personal medical și de câteva dotări. Căutăm să identificăm soluții suplimentare.

Mă gândesc că decizia privitoare la Spitalul Colentina ar putea fi reanalizată, pentru că Spitalul Colentina ne-a fost de mare folos și lăsând un număr 30 de paturi pentru pacienții cu COVID în condițiile unei creșteri a numărului de infectări, ne-a lăsat descoperiți. Vom căuta o soluție potrivită. Încercăm să căutăm soluții peste tot”, a spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.