Ludovic Orban anunță decontarea din fonduri europene a lucrărilor de refacere a instalațiilor de alimentare cu oxigen din spitale

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni seară că Guvernul vrea să deconteze din fonduri europene refacerea instalațiilor de alimentare cu oxigen din unitățile medicale. Șeful Executivului a precizat că a avut deja o dicuție în acest sens cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

Ludovic Orban: Vom deconta din fonduri europene toate lucrările de modernizare, de reparare, de alimentare cu oxigen, de refacere a instalaţiilor astfel încât ele să fie conforme

"În ce ne priveşte, noi am spus că vom deconta din fonduri europene, am vorbit cu domnul ministru Boloş, toate lucrările de modernizare, de reparare, de alimentare cu oxigen, de refacere a instalaţiilor astfel încât ele să fie conforme. Vom deconta din fonduri europene. (...) Am cerut sprijin la Ministerul Economiei, către ISCIR şi CNCIR care trebuie să avizeze proiectele şi să verifice şi ei şi să avizeze starea proiectelor. Evident, vom şti clar şi cum se stă cu contractele de mentenanţă şi de service pentru că şi acolo trebuie să vedem exact dacă sunt contracte în regulă, dacă firmele care au contract îşi respectă regulile", a aspus Ludovic Orban, după ce a participat la o vizită de lucru împreună cu primarul general, Nicușor Dan, și cu prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, pentru evaluarea spitalelor din București.

De asemenea, Orban a precizat că este nevoie de verificări și în cazul personalului tehnic care are ca sarcină întreținerea instalațiilor de alimentare cu oxigen din spitale, în regie proprie.

În ceea ce privește situația din București, primarul general, Nicușor Dan, a declarat că pentru unitățile medicale din subordinea Municipalității, fodurile necesare pentru lucrările la instalațiile de alimentare cu oxigen vor fi asigurate din bugetul pentru anul 2021.

"Pentru toate cele opt spitale împreună, sumele necesare a fi investite sunt de 70-80 de milioane de lei. Vor fi bani în bugetul pe 2021 pentru această chestiune”, a dat asigurări Nicuşor Dan.

Evaluarea spitalelor din Capitală are loc în contextul tragediei care s-a produs sâmbătă seară în Spitalul Județean din Neamț, unde zece persoane au murit în incendiul care a cuprins un salon de ATI unde se aflau pacienți cu COVID-19 intubați. Medicul Cătălin Denciu, intrat în foc ca să-și salveze pacienții, a suferit arsuri grave și a fost transferat la un spital din Belgia pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Acest apartament a fost abandonat. Când au deschis ușa, după 70 de ani, au găsit ceva CUTREMURĂTOR

Controale în toate secțiile ATI din România după tragedia de la Piatra Neamț

După incendiul de la Piatra Neamț, autoritățile au anunțat că, începând de luni, DSP și IGSU vor efectua controale în toate secțiile ATI din România, pentru a vedea starea de funcționare a aparaturii medicale.

În ședința de lucru de duminică la care au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență secretarul de stat Raed Arafat, șeful IGSU Dan Paul Iamandi și directorul Inspecției Sanitare de Stat, Mioara Comana,„s-a decis ca, începând cu ziua de luni, echipe mixte ale Direcțiilor de Sănătate Publică și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență să desfășoare controale în toate secțiile de terapie intensivă de la nivel național pentru verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere în funcțiune a aparaturii medicale”.