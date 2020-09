Ludovic Orban anunță începerea licitației pentru semnarea contractului pentru tronsonul 3 de pe autostrada Pitești-Sibiu (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, că în curând va începe licitația pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al autostrăzii Piteşti-Sibiu. Aflat într-o vizită în județul Argeș, prim-ministrul a fost prezent la semnarea contractului tronsonului 4 Drum Expres Pitești – Craiova și a vorbit, în acest context, despre mai multe proiecte de investiții din județ.

”Sunt în măsură să vă dau o veste bună pentru județul Argeș. Ați văzut decizia Comisiei Europene care a aprobat finanțarea tronsonului de autostradă Pitești-Sibiu. Pe tronsonul 3 Tigveni-Cornetu, documentația de licitație a fost avizată de Autoritatea Națională de Achiziții Publice, a fost transmisă către SEAP. Practic, se poate spune că demarează oficial licitația pentru semnarea contractului pentru tronsonul 3 de pe autostrada Pitești-Sibiu. De asemenea, în cursul săptămânii viitoare va fi transmisă către ANAP, pentru controlul ex ante, acordarea avizului pe documentație și pentru tronsonul 2 Corentu-Boița. Cred că sunt vești importante și lucrurile vor merge bine astfel încât să reușim într-un termen cât mai scurt să avem autostrada care să traverseze munții și care să lege Piteștiul de Sibiu”, a declarat Ludovic Orban.

Așadar, miercuri a avut loc semnarea contractului pentru tronsonul 4 de drum expres Pitești – Craiova.

„Odată cu decizia Ford de a investi în România, Grupul Ford a purtat negocieri nu Guvernul și în cadrul unui memorandum pe care l-am discutat cu reprezentanții investitorului, printre punctele înscrise în memorandum a fost înscris acest obiectiv de investiții, drumul expres Craiova-Pitești. Imediat după semnarea memorandumului, ministrul Transporturilor eram eu, am realizat studiul de fezabilitate, am aprobat documentația tehnico-economică prin Hotărâre de Guvern, în 2008 pentru toată lungimea drumului. Din păcate, în 2008 a trebuit să părăsim guvernarea și iată că suntem în anul 2020 și abia acum reușim să semnăm contractele de proiectare și construcție pentru toate cele patru tronsoane ale drumului expres Craiova-Pitești. Astăzi se va semna contractul între beneficiar, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și consorțiul câștigător care a avut cea mai bună ofertă. (...)

Țin foarte mult la acest proiect, este un proiect extrem de util pentru România, pentru Pitești, pentru județul Argeș, pentru Craiova, pentru Dolj. Este un proiect care asigură legătura între Craiova și Pitești pe o structură de drum rapid, de drum expres care va crește viteza de deplasare între Pitești și Craiova. Pe de o parte, se leagă cu coridorul IV paneuropean, pe de altă parte, având în vedere că avem în plan realizarea autostrăzii Calafat-Lugoj, va oferi o variantă alternativă pentru transport", a mai spus Ludovic Orban.

Premierul a vizitat și șantierul de construcții al Sălii Polivalente din Pitești. Etse vorba despre un proiect în valoare de aproape 100 de milioane, cu o capacitate de 4.000 de locuri. Potrivit declarațiilor lui Ludovic Orban, proiectul ”evoluează (...) în conformitate cu contractul și cu graficul de lucrări”.

