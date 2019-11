Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, în debutul ședinței de Guvern un proiect de lege privind abrogarea recursului compensatoriu.

”Aș vrea să spulber orice fel de îndoială privind programul de guvernare al PNL în domeniul justiției referitor la recursul compensatoriu. Între obiectivele specifice se numără reviziurea legislației privind regimul eliberărilor condiționate, respectiv recursul compensatoriu și întărirea capacității instituțiilor de ordine și siguranță publică pentru prevenirea și combaterea infracționalității.

La măsuri urgente se află avizarea proiectului de lege pentru abrogarea recursului compensatoriu și consolidarea serviciului de probațiune pentru monitorizarea condamnaților eliberați condiționat. Ăsta este programul nostru de guvernare, asta vom face. În mod evident, vom găsi cea mai bună soluție pentru a genera abrogarea prevederilor din recursul compensatoriu care au pus în pericol viața, integritatea fizică, bunurile personale ale cetățenilor români, prin eliberarea înainte de termen a unor condamnați, în special pentru infracțiuni grave, astfel încât să nu mai pericliteze viața și siguranța cetățenilor”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a făcut aceste precizări în contextul ân care joi dimineață ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat că Executivul nu va aborga Legea recursului compensatoriu, propusă în perioada guvernării așa-zis tehnocrate, dar modificată decisiv de PSD și ALDE.

Predoiu a susținut că unul dintre motivele pentru care Guvernul Orban nu va desființa acest act normativ pentru că vor urma condamnări la CEDO, având în vedere că penitenciarele noastre nu respectă condițiile referitoare la drepturile omului, iar alte centre de detenție nu pot fi construite suficient de repede.

Nu în ultimul rând, Cătălin Predoiu a subliniat că, în eventualitatea în care recursul compensatoriu va fi abrogat, legea penală mai favorabilă li se va aplica în continuare infractorilor. (Detalii AICI)

