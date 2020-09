Ludovic Orban, apel către ministere: Mobilizați echipele ca să aducem la formă semi-finită structura programelor și alocarea fondurilor europene. De când suntem la guvernare, am absorbit peste 2,6 miliarde de euro (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a făcut apel la toate ministerele, în debutul ședinței de Guvern de joi, să mobilizeze echipele de lucru pentru a aduce ”la formă semi-finită” Programul național de reziliență și recuperare și programele provind alocarea de fonduri europene în cadrul bugetului UE pentru perioada 2021-2027. Șeful Executivului a abordat acest subiect în contextul în care joi a participat la reuniunea președinției Grupului PPE, „Solidari pentru redresarea Europei”. În acest contex, Orban a menționat și că potivit datelor oficiale, de la preluarea guvernării de către PNL au fost peste 2,6 miliarde de euro.

„Tematica principală abordată (în cadrul reuniunii – n.r.) a fost legată de bugetul UE pe 2021-2027 și facilitatea de reziliență și recuperare, care a fost aprobată la nivel european și urmează să fie adoptate regulamentele aferente pentru aceste aceste importante decizii europene care pun la dispoziția României sume de 80 de miliarde de euro, la care, dacă adăugăm cele 4,99 de miliarde certe care au fost alocate României prin decizia Comisiei Europene, avem o perspectivă privitoare la resursele pe care România le poate accesa pentru dezvoltare. Transmit un semnal de mobilizare. Noi ne-am mișcat repede. Pe programul național de reziliență și recuperare avem schița discutată, OUG adoptată. În ceea ce privește pregătirea acordului de parteneriat pentru bugetul UE, suntem cu temele făcute și în curs de dezbatere. Fac apel către toate ministerele să mobilizați echipele de lucru astfel încât să aducem la formă semi-finită atât programul național de reziliență și recuperare, cât și structura programelor și alocarea fondurilor europene în cadrul bugetului UE pe 2021-2027.

Noi am luat măsuri la care nu s-au gândit cei dinaintea noastră. M-am uitat cu mare atenție pe date, în zece luni, de când suntem la guvernare, am absorbit peste 2,6 miliarde de euro. Ca și comparație, Guvernul PSD, până la momentul în care noi am preluat guvernarea, în cele zece luni ale anului 2019, a avut o absorbție de 1,1 miliarde. E o diferență. Noi trebuie să creștem viteza de absorbție”, a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, premierul i-a cerut ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, să caute soluții pentru finanțatea măsurilor din domeniul sănătății.

"Trebuie să creștem alocarea inițială de 350 de milioane, pentru că cererile sunt foarte mari și va trebui să asigurăm finanțarea, astfel încât să decontăm din fonduri europene cheltuielile care au fost făcute pentru apărarea sănătății în perioada pandemiei", a spus Orban.

Totodată, Ludovic Orban a precizat că România va putea accesa fonduri ”pentru irigații, pentru combaterea deșertificări pentru desecări, pentru combaterea eroziunii solului, lucrări de îmbunătățire, de combatere practic a pericolului de secetă ca urmare a schimbărilor climatice”.

”Va trebui să pregătim foarte bine proiectele pentru că acolo avem nevoie de documentație tehnice, economice de utilizarea soluțiilor moderne inclusiv pentru asigurarea energiei electrice pentru funcționare stațiilor de pompare și ar trebui puțin și regândit sistemul asta să folosim mai mult căderea liberă, gravitațională a apei și mai puțin pomparea la deal așa cum se întâmplă în unele din sistemele de irigații. Este extrem de important să utilizăm toate resursele atât din bugetul Uniunii cât și din Programul Național de Reziliență și Recuperare”; a mai spus premierul.

