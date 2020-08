Ludovic Orban, apel la Parlament: Să voteze în procedură de urgenţă modificarea Legii 55, indispensabilă pentru a putea emite toate reglementările secundare privind începerea şcolii

Premierul Ludovic Orban a făcut apel la Parlament, să voteze în procedură de urgență modificarea Legii 55 pentru a putea fi emise reglementările secundare referitoare la începerea noului an școlar, pe 14 septembrie. Lega 55 din 15 mai 2020 cuprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ludovic Orban cere Parlamentului să voteze în procedură de urgenţă modificarea Legii 55

”Aşteptăm ca Parlamentul să voteze în procedură de urgenţă modificarea Legii 55, pentru că modificarea Legii 55 este indispensabilă pentru a putea emite toate reglementările secundare care să statueze modul de începere a şcolii. De asemenea, este deja prezentat public un proiect, care e în dezbatere, privitor la regulile de deschidere a şcolilor şi, în mod evident, vor urma discuţii şi consultări cu autorităţile locale, pentru că avem nevoie de o colaborare foarte bună cu reprezentanţii administraţiei locale, astfel încât să asigurăm cele mai bune condiţii de începere a şcolilor”, a declarat prim-ministrul, marți, la Găești, unde a participat la evenimentul de semnare a Contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție pentru Drumul Expres Găești-Ploiești.

În acest context, Ludovic Orban s-a referit și la ordonanța de urgență prin care s-au alocat 175 de milioane de euro pentru achiziţionarea de tablete, echipamente de protecţie, dezinfectanţi pentru noul an școlar.

„Astăzi (marți – n.r.) a avut loc o primă videoconferinţă în care s-au discutat detalii, a fost prezentată ordonanţa prin care am alocat 175 de milioane de euro pentru achiziţionarea de tablete, echipamente de protecţie, dezinfectanţi şi alte lucruri necesare pentru deschiderea şcolii”, a mai spus Ludovic Orban.

Totodată, premierul a fost întrebat ce se va întâmpla cu studenții care se vor veni în perioada următoare în România din state aflate în zona galbenă din punctul de vedere al evoluției epidemiei de coronavirus.

„Încă nu am luat o decizie, am început discuţiile pe tema asta legată de studenţi, de cei care sunt în jurul graniţelor, este posibilă o astfel de soluţie, dar încă nu am luat o decizie în acest sens. Oricum, regula de bază este să evităm pe cât este posibil ca la şcoală să vină un cadru didactic sau un elev care poate să fie bolnav, care să aibă virusul şi din cauza asta vom vedea ce decizie. Am discutat, recunosc, subiectul ăsta, dar încă nu am luat o decizie”, a declarat Orban.

Premierul Orban: Dintre românii care s-au îmbolnăvit, procentul elevilor de vârstă școlară este de 6,3%, fără să fie școală

Șeful Guvernului a declarat luni seară, în cadrul unei emisiuni televizate, că procentul cazurilor de infectare cu coronavirus în rândul elevilor, pe teritoriul țării, este de 6,3%, cu toate că noul an școlar încă nu a început.

„Dintre românii care s-au îmbolnăvit, procentul elevilor de vârstă școlară este de 6,3%, fără să fie școală. A existat o răspândire a virusului și pe această această categorie de vârstă. Riscurile sunt foarte mici. Majoritatea tinerilor nu dezvoltă forme grave, foarte mulți dintre ei nici nu au simptome sau nu le simt, nu le bagă în seamă, mulți se vindecă fără să știe că au fost infectați”, a declarat Ludovic Orban, la DIGI 24.