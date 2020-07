Ludovic Orban, apel la români: Dacă nu vă pasă de sănătatea voastră și nu credeți că noul coronavirus este periculos, vă rog să vă pese de cei dragi vouă (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a făcut apel la români să respecte toate regulile instituite de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus. O persoană care se îmbolnăvește îi va pune în pericol și pe cei apropiați, a atras atenția șeful Guvernului, adăugând că de comportamentul responsabil al fiecărui cetățean depinde succesul întregii societăți în lupta cu epidemia de COVID-19.

”Virusul nu iartă pe nimeni, nici pe aceia care nu cred în existența lui. Dacă cineva ignoră regulile, se expune îmbolnăvirii, atunci când se îmbolnăvește nu se pune în pericol numai pe el, îi pune în pericol și pe cei dragi, pe membrii familiei, rudele, colegii, prietenii. Atunci când te îmbolnăvești riști să îi pui în pericol și pe cei dragi ție pentru că transmiți virusul în primul rând către oamenii cu care intri cel mai des în contact. Dacă nu vă pasă de sănătatea voastră și nu credeți în acest virus sau credeți că acest virus nu este periculos, vă rog să vă pese de fratele, de mama, de tatăl, de copilul, de prietenii, de colegii dumneavoastră”, le-a transmis Ludovic Orban românilor, în cadrul unei declarații de presă pe care a susținut-o miercuri seară, la Palatul Victoria.

Orban a mai spus că are încredere că românii vor înțelege că țara se află într-un moment de cumpănă, având în vedere înmulțirea în mod alarmant a cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus.

”Doar împreună, solidari și respectând reguli simple care sunt stabilite de specialiști, de cei care știu foarte bine cum se poate lupta împotriva acestui virus, doar împreună putem să readucem lucrurile la normal și să luptăm eficient cu epidemia. Am încredere că fiecare român va înțelege acest moment de cumpănă și va înțelege că de comportamentul său responsabil și corect față de semenii săi va depinde succesul nostru în lupta contra epidemiei”, a mai declarat prim-ministrul.

Totodată, Ludovic Orban a precizat că Executivul nu își dorește să introducă noi restricții, însă dacă situația o va impune nu va ezita să impună noi măsuri pentru a proteja sănătatea oamenilor.

”Guvernul nu dorește să reinstituie nicio restricție, nu dorește să ia nicio măsură care să afecteze negativ economia. Și așa economia românească, și numai cea românească, ci economia țărilor europene și a foarte multor țări partenere ale României a fost afectată grav de această epidemie. (...) Obiectivul nostru este să apărăm și să susținem companiile, să apărăm locurile de muncă ale românilor. (...) Nu ne dorim să luăm nicio măsură care să afecteze negativ viața românilor. Pe de altă parte, dacă va fi nevoie, vom lua orice măsură se va impune, pentru că punem pe primul plan sănătatea și viața românilor”, a spus Orban.

În ultimele 24 de ore, România a înregistrat 555 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, acesta fiind cel mai mare număr zilnic de îmbolnăviri de la începutul epidemiei de COVID-19 în România.

Numărul total al îmbolnăvirilor, la nivel național, a ajuns la 30.175, cu 22.284 de persoane care au fost externate, dintre care 20.799 de pacienți vindecați și 1.485 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. În secțiile de terapie intensivă sunt internați, în prezent, 237 de pacienți.

Bilanțul deceselor a ajuns la 1.817.

Numărul total al testelor prelucrate de la începutul pandemiei, în România, este de 796.484.

