Ludovic Orban: Avem aproape 50 de localități în carantină. În București a fost un ritm de creștere liniar și cred că este posibil, fără să dispunem astfel de măsuri, să oprim creșterea numărului de cazuri (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că în acest moment, aproximativ 50 de localități din România se află în carantină, precizând că în orașele din Sălaj care au fost carantinate la începutul lunii noiembrie, a început să se constate o scădere a numărului de cazuri de infectare cu coronavirus. În ceea ce privește situația din București, șeful Guvernului a spus că deși există o înmulțire a numărului de îmbolnăviri, ”a fost un ritm de creștere liniar”, motiv pentru care Orban crede că se poate ajunge la o scădere a numărului de cazuri fără a se ajunge la carantină.

Întrebat dacă este posibil să fie introduse noi măsuri de restricție, Ludovic Orban a răspuns: ”Orice măsură de restricție generează extrem de multă opoziție în societate. Noi ne-am asumat introducerea de noi restricții fiind în campanie electorală tocmai pentru că am considerat absolut necesară introducerea acestor restricții pentru a opri creșterea numărului de cazuri. Avem la dispoziție instrumente precum carantinarea și ați văzut că am luat decizia de carantinare peste tot unde s-a solicitat carantina. Avem Baia Mare, avem în Zalău, în Sibiu, în Sebeș, inclusiv capitale reședință de județ care au intrat, la Bistrița am înțeles că se va demara procedura de intrare în carantină. La ora actuală, avem aproape 50 de localități care sunt în carantină.

La Cluj și la Timișoara, pe baza datelor de săptămâna trecută e un platou, nu a existat o creștere semnificativă și e posibil ca dacă măsurile care au fost luate, atât cele dispuse pe plan local, cât și cele adoptate de curând la nivel național e posibil să dea rezultate. În jurul Timișoarei, în schimb, sunt localități carantinate.

Am făcut analiza pe cele trei localități urbane din Sălaj pentru care s-a decis intrarea în carantină pe 5 noiembrie. Toate cele trei localități, după aproximativ 7 zile, au început să înregistreze un trend de reducere a numărului de cazuri”.

Referindu-se la situația din Capitală, Ludovic Orban a precizat: "În București, suntem la o rată de 5,5-5,6. Bucureștiul este printre primele municipii din țară care au depășit rata de 3 la mie. Am depășit rata de 3 la mie de o perioadă destul de lungă, e un ritm de creștere, dar a fost un ritm de creștere liniar și eu cred că este posibil, fără să dispunem astfel de măsuri, să oprim creșterea numărului de cazuri".

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, luni, 4.931 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național și 149 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore. Cel mai recent bilanț arată că numărul persoanelor diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 ce sunt internate în secțiile de Terapie Intensivă este de 1.187.

