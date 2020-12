Ludovic Orban: Când am ajuns la putere, DSP-urile aproape nu existau. Au fost, pur și simplu, decimate în anii anteriori

Premierul Ludovic Orban spune că direcțiile de sănătate publică au fost de-a dreptul ”decimate” în ultimii ani, iar în momentul în care liberalii au ajuns la guvernare ”DSP-urile aproape nu existau”. Într-un inteviu pentru Ziare.com, șeful Guvernului a vorbit despre politizarea acestor instituții și despre soluțiile găsite de autorități pentru suplimentarea personalului din aceste direcții care joacă acum un rol extrem de important pentru gestionarea pandemiei de coronavirus.

Ludovic Orban spune că, în ultimele luni, nivelul activității din direcțiile de sănătate publică ”a crescut și de o sută de ori” față de o perioadă normală.

”Când am ajuns la putere, DSP-urile aproape nu existau. Erau depopulate, specialiștii plecaseră. Inclusiv sistemul de salarizare a alungat specialiștii, care au preferat să lucreze în privat. DSP-urile au fost, pur și simplu, decimate în anii anteriori. Am folosit toate pârghiile necesare pentru a întări DSP-urile. A trebuit să detașăm oameni, am mărit organigrama cu peste o mie de funcții, am făcut apel inclusiv la voluntari, am facut apel la rezidenți, am făcut apel la studenți pentru a întări activitatea DSP-urilor.



Față de o perioada normală, nivelul de activitate a crescut și de o sută de ori. Provocările la care trebuie sa facă față o direcție de sănătate publică, mai ales în perioada de pandemie, sunt foarte mari: de la Inspecția de Sănătate, în spitale, respectarea normelor de protecție sanitară în diferitele tipuri de activități, respectarea deciziilor de metodologie, menținerea legăturilor cu centrele de diagnosticare, cu ambulanțele”, a declarat Orban pentru sursa citată.

Prim-ministrul a respins ideea că DSP-urile ar fi niște sinecuri.

Orban: Avem mobilizați studenți la Medicină care fac o formă de voluntariat extrem de utilă

Totodată, Orban a vorbit despre studenții de la Medicină care au ajuns să lucreze ca voluntari în direcțiile de sănătate publică, precum și despre soluțiile la care s-a recurs pentru ca aceste instituții să poată funcționa în contextul pandemiei.

”Avem mobilizați studenți la Medicină care fac o formă de voluntariat extrem de utilă. (...) Practic, din 15 martie am început întărirea Direcției de Sănătate Publică. (...) În prima fază, au venit rezidenții, când am facut apel prin detașare. Dupa aceea, am apelat la studenți, asta după ce UMF și-a oferit serviciile. Și acum, la secțiile din spitale unde sunt tratați pacienți cu COVID-19, am facut apel la studenți care pot să faca voluntariat. Ceea ce este un fel de practică. (...) O lungă perioada de timp am avut ajutorul medicilor școlari, care au putut să susțină activitatea DSP, iar acum am putut din nou să facem apel la medicii din rețeaua școlară”, a mai spus Ludovic Orban.

Despre implicarea studenților de la medicină în lupta cu pandemia de coronavirus a vorbit și președintele Klaus Iohannis, marți, la finalul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia au fost decorate cadre medicale aflate în prima linie a luptei cu COVID-19. Asta după ce, la finalaul săptămânii trecute, șeful statului a făcut o vizită la Call Center-ul DSP Bucureşti de la Arena Națională, acolo unde lucrează sute de voluntari.

”Tot impresionant este și modul în care cei care urmează să intre în această nobilă meserie au înțeles să urmeze valorile profesiei și să devină voluntari în spital, pentru a suplimenta numărul de salvatori. Mobilizarea mediului universitar pentru a-și ajuta colegii din spitale stă sub semnul solidarității și este un model demn de urmat pentru noi toți”, a spus Klaus Iohannis.