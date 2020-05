Ludovic Orban, către Marcel Vela: CCR judecă miercuri sesizarea privind starea de alertă. Să fim pregătiți să dăm replica legală, constituţională şi faptică (VIDEO)

Guvernul este pregătit să reglementeze măsurile din timpul stării de alertă prin ordonanță de urgență dacă Curtea Constituțională (CCR) va declara ca fiind neconstituțională legislația care va fi impusă în perioada de după 15 mai. CCR urmează să decidă miercuri dacă legislația privind starea de alertă este constituțională. În cazul în care judecătorii declară ilegală legislația, aceasta trebuie pusă în acord cu decizia. De altfel, în debutul ședinței de Guvern de lunii, premierul Ludovic Orban l-a atenționat pe ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, să fie pregătit cu o replică legală, constituţională şi faptică" în cazul unei decizii nefavorabile a Curții Constituționale. Starea de urgență instituită în România în contextul pandemiei de coronavirus va fi înlocuită, din 15 mai cu starea de alertă.

"Domnul ministru Vela, să ţineţi cont de faptul că Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională şi în privinţa reglementărilor care afectează starea de alertă şi aici trebuie să fim pregătiţi, pentru că termenul de judecare la Curtea Constituţională este miercuri, pe 13 mai şi aici trebuie să fim pregătiţi pentru orice modificare care este necesară pentru a putea da replica legală, constituţională şi faptică astfel încât să avem un cadru normativ foarte clar privitoare la activitatea CNSSU şi a altor entităţi în cadrul stării de alertă", a declarat premierul Ludovic Orban.

"Suntem pregătiţi şi joi vă prezentăm formula de abordare", a răspuns ministrul Marcel Vela.

Pe 6 mai, Curtea Constituțională a decis că ordonanța de urgență prin care au fost majorate amenzile acordate celor care nu respectă prevederile ordonanțelor militare, impuse în contextăul stării de urgență, pe fondul pandemiei de COVID-19, sunt neconstituționale. Astfel, CCR admis sesizarea formulată de Avocatul Poporului.

Imediat, premierul Ludovic Orban a reacționat, susținând că prin decizia sa, CCR arată că este de partea celor care nu respectă legea și s-a declarat șocat de hotărârea pronunțată de judecătorii constituționali.

”Ca și în alte decizii luate de actuala CCR în perioada lui Dragnea, și decizia asta arată că actuala CCR este de partea celor care încalcă legea, celor care încalcă regulile, sancționând pe toți cetățenii corecți, care au respectat reglementările, regulile impuse în perioada stării de urgență”, spunea atunci Ludovic Orban.

La rândul său, președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa PSD, vorbind despre ”satsfația” cu care au primit unii politicieni decizia CCR.

”Ei, PSD și acoliții săi, fac tot posibilul ca efortul de reconstrucție să eșueze. România a trebuit să ia măsuri drastrice pentru a-i proteja pe oameni și a preveni răspândirea coronaviruslui. Am văzut cu câtă satisfacție au primit unii politicieni decizia CCR. Este încă un semn de nepăsare inconstiență și neînțelegere a misiunii pe care o au și o dovadă că pentru acești politicieni, interesul politic este mai presus de oameni”, a spus Klaus Iohannis.

Și ministrul Internelor, Marcel Vela, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că hotărâtea CCR ”afectează toată România”.

"Nu mă afectează pe mine, afectează toată România, pentru că decizia Curţii Constituţionale este un moment în care statul sau cei care protejează sănătatea populaţiei nu mai au instrumente coercitive pentru a lua măsuri împotriva celor care încalcă regulile şi pun în pericol sănătatea publică”, a spus Marcel Vela.

