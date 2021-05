Ludovic Orban: Chiar dacă suntem în competiție, între mine și Cîțu nu va exista nicio fisură. Luăm deciziile importante împreună (VIDEO)

Ludovic Orban a vizitat duminică centrul de vaccinare-maraton de la Sala Palatului, din București. Președintele PNL a susținut o scurtă conferință de presă în care a declarat că va continua să facă echipă cu Florin Cîțu, în ciuda competițeiei pentru șefia PNL. Aceștia vor conlucra pentru soluționarea celor mai importante probleme actuale, printre care și criza sanitară provocată de pandemie și relansarea economiei, a subliniat Orban.

"Chiar dacă e competiție, împreună cu premierul Cîțu, luăm toate deciziile importante împreună, participăm la ședințe și intre noi nu va exisa nicio fisură, pentru că avem programul de vaccinare de pus in practică, campania de vaccinare, vitală pentru revenirea la normalitate și pregătirea PNRR, esențial pentru relansarea economiei", a spus Orban.

În ceea ce privește adaptarea strategiei de vaccinare pentru minorii cu vârste de 12 ani, care va începe săptămâna viitoare, Orban a spus că strategie a fost mereu dinamică și adaptată în funcție de necesități.

"Strategia de vaccinare a trebuit permanent adaptată, urmărind modul în care se derulează campania de vaccinare, in diferite zone, pe categorii de vârste, pentru realitatea din teren. Susținem sloganul "Împreună învingem pandemia!", a mai spus liderul PNL.

