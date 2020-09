Premierul Ludovic Orban a explicat că, deși încă este prematur pentru o evaluare referitoare la nivelul de răspândire a infecțiilor cu noul coronavirus în școli, „deocamdată nu există o creștere semnificativă a procentului de îmbolnăviri” în ceea ce privește populația școlară.

