Ludovic Orban: Creșterea numărului de cazuri trebuie să ne pună în gardă. Fiecare ministru să ceară o mobilizare generală! Fără menajamente pentru cei care încalcă legea și regulile de protecție sanitară (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, în debutul ședinței de Guvern, că autoritățile trebuie să fie puse în gardă de creșterea numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus și a cerut ministerelor implicate în lupta cu epidemia să mobilizeze la maximum instituțiile pe care le conduc. Șeful Guvernului a subliniat că, în acest moment, este foarte important ca instituțiile responsabile să controleze „la sânge” dacă sunt respectate regulile de protecție sanitară stabilite de autorități și să nu-i menajeze pe cei care nu țin cont de aceste norme.

”Creșterea numărului de cazuri trebuie să ne pună în gardă și solicit fiecărui ministru să sune mobilizare generală în ministerele pe care le conduc. Toate ministerele implicate în lupta cu COVID-19 să fie mobilizate la maximum și să utilizeze toate instrumentele legale aflate la dispoziție pentru a reduce numărul de persoane infectate.

Marea majoritate a cetățenilor respectă regulile de protecție sanitară. Din păcate, avem o sumă de agenți economici, de instituții și de cetățeni care, poate și din cauza unei campanii de o agresivitate fără precedent de negare a virusului și de nesocotire a pericolului, au ajuns în situația de a ignora regulile pe care le-am stabilit. Transmit un mesaj simplu: fără menajamente, fără milă pentru cei care încalcă legea și regulile de protecție sanitară”, a spus Ludovic Orban.

Totodată, premierul a cerut ca reprezentanții tuturor instituțiilor de control să meargă în teren și să verifice dacă sunt respectate regulile stabilite în contextul epidemiei de coornavirus.

”Toate instituțiile cu atribuții de control trebuie să fie mobilizate în teren și să controleze la sânge peste tot unde trebuie respectate reguli și să dicteze toate sancțiunile legale împotrova celor care încalcă reguli. Vreau să se înțeleagă foarte clar că toți agenții economici, toți actorii instituționali care sunt obligați să organizeze activitățile într-un mod reglementat sunt responsabili pentru modul în care asigură respectarea acestor reglemnetări.

Solicitați raport zilnic din partea fiecărei instituții de control privitor la personalul aflat în teren, mai scoteți-i din birou pe cei care sunt obișnuiți să stea la birou. Raport zilnic privitor la controalele efectuate, situația descoperită în teren, măsurile dispuse pentru remedierea situației, sancțiunile dictate de organele de control pentru nerespectarea regulilor sanitare”, a mai declarat Ludovic Orban.

În acest context, premierul a subliniat că prioritatea zero este în acest moment controlul privind respectarea regulilor și le-a sugerat miniștrilor să înceapă cu instituiile pe care le conduc.

”În acest moment, prioritatea zero este controlul respectării normelor de protecție sanitară peste tot: în transportul public, în metrou, la locul de muncă. Vreau să începeți cu instituțiile pe care le conduceți. Am avut surpriza să constat că sunt funcționari care nu respectă regulile. (...) Cine nu repectă regulile de protecție sanitară – sancțiune disciplinară și chiar amendă. Dacă e necesar, puteți apela la Poliție. (...) În primul rând, noi trebuie să respectăm regulile. În al doilea rând, aveți grijă la relația cu cetățenii. Fie că e vorba de ANAF, de AJOFM, de orice instituție care are interacțiune cu cetățenii români pentru acordarea de drepturi, pentru furnizarea unor servicii trebuie organizate regulile stricte de respectare a protecției sanitare în interacțiunea cu beneficiarii diferitelor drepturi și servicii”, a mai declarat prim-ministrul.

Ludovic Orban a cerut o mobilizare din partea tuturor actorilor instituționali pentru a nu se ajunge la situația de izolare a cetățenilor.

„Toți actorii instituționali din zona privată și din zona publică trebuie aduși alături de noi în acest efort de stăvilire a răspândirii virusului. Prefer să izolăm virusul decât să ajungem în situația să-i izolăm pe români sau, Doamne ferește, să fim izolați de alte țări din Uniunea Europeană ca urmare a creșterii numărului de cazuri”, a mai declarat Orban.

