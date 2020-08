Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că în cazul în care în unele localități se va ajunge în situația în care, după 14 septembrie, să se supende cursurile din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus, unul dintre părinți va își va putea lua liber de la serviciu și va primi 75% din salariu, așa cum s-a întâmplat în timpul stării de urgență.

”În perioada stării de urgență, a existat o formă de sprijin a familiilor cu copii, pe perioada în care au fost suspendate cursurile școlare, un părinte, la alegere a avut posibilitatea să stea acasă, într-un fel de concediu, plătindu-i-se 75%. Și pentru începerea școlii vom lua o măsură similară, măsură care va fi flexibilă, pentru că situația va fi diferită de la localitate la localitate”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat când vor ști părinții în scenariu se va încadra fiecare școală în parte, prim-ministrul a răspuns: „Am luat măsura de a nu impune aceeași măsură la nivel național, ci de a trata diferențiat începerea școlilor, în funcție de contextul epidemiologic din fiecare comunitate. Cu siguranță, datele precise le vor avea cu o săptpmână sau două săptămâni înainte de începerea școlilor, pe baza datelor epidemiologice pe care le avem la zi. Pe de altă parte, ei vor ști că este posibil să nu se ducă toți copii la școală, unde este un nivel relativ crescut de răspândire a virusului și că va exista posibilitatea învățământului intermediar, adică jumătate în clasă, jumătate online și rotirea lor”.

În acest context, Ludovic Orban a subliniat că până la începutul noului an școlar, fiecare unitate de învățământ va trebui să aibă o platformă de organizare online a cursurilor.

"Cert este că fiecare școală va trebui să aibă o platformă de organizare a lecțiilor online. Asta este obligatoriu. Facem tot ce ține de noi pentru a asigura accesul la internet pentru cele aproximativ 18% din școli care, în momentul de față, nu au legătură la internet. Încercăm cu ANCOM, cu furnizorii de servicii de telefonie mobilă privați, cu marile companii din domeniul online să găsim soluții pentru acces. De asemenea, obiectivul nostru este să finalizăm licitația pe tablete, astfel încât fiecare copil să aibă posibilitatea să aibă acces, prin intermediul tabletelor cu legătură la internet, la cursurile online", a mai spus șeful Guvernului.

