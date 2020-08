Premierul Ludovic Orban a declarat duminică seara, în cadrul emisiunii „Dosar de politician” că școlile trebuie să înceapă pentru că dreptul la educație al copiilor este prevăzut de Constituție. Autoritățile vor lua măsuri pentru reducerea la maximum a riscului de răspândire a noului coronavirus ordată cu reluarea cursurilor, a dat asigurări șeful Guvernului.

”Decizia de începere a anului școlar nu este una care ni s-a năzărit nouă, e un drept constituțional la educație al copiilor. Suntem atenți să diminuăm la maximum posibil riscul de răspândire a virusului la școală”, a spus Orban.

Totodată, premierul a precizat că la începutul săptămânii viitoare, se va lua o decizie cu privire la obligativitatea ca părinții să completeze declarația pe propria răspundere înainte de a-și trimite copiii la școală.

”E în curs de dezbatere ordinul comun, mâine, cel târziu marți, vom lua o decizie finală dacă declarația va fi obligatorie”, a mai spus prim-ministrul.

Întrebat dacă toți copiii vor purta mască la ore, Orban a răspuns: ”Da. Pentru preșcolari va fi foarte greu de impus. La clasa I-IV, ciclul primar, gimnazial, liceal, vor purta. Vor exista dezinfectanți în fiecare clasă, o utilizare a spațiului astfel încât să se permită o distanță, măcar de un metru. (...) Noi nu putem ști ce se întâmplă în fiecare școală, de aceea am creat acest mecanism. Decizia cum se va deschide școala o ia conducerea școlii. În toate țările, odată cu deschidera școlii, apar situații de risc. Și noi gândim un sistem, dacă apare un caz într-o clasă, automat, pentru 14 zile suspendăm cursurile și le organizăm online pentru toată clasa respectivă. E posibilă și închiderea școlii dacă apare un anumit număr de cazuri”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.