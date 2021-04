Ludovic Orban: Declarațiile de astăzi ale fostului ministru al Sănătății îmi arată, încă o dată, că premierul a luat o decizie corectă când a hotărât să propună revocarea sa (VIDEO)

Ludovic Orban a vorbit vineri seară, într-o conferință de presă, despre primele declarațiile pe care Vlad Voiculescu le-a făcut astăzi, la două zile de la deminterea sa din funcția de ministru al Sănătății. Liderul PNL a afirma că mesajul pe care Voiculescu l-a transmis astăzi, în legătură cu numărul deceselor din cauza COVID-19, îi reconfirmă faptul că decizia de înlocuire a fost corectă.

"Declarație de astăzi ale fostului ministru îmi arată, încă o dată, că premierul a luat o decizie corectă când a hotărât să propună revocarea sa", a spus Orban, precizând și că nu s-a întâlnit cu preşedintele Klaus Iohannis înainte de a fi anunţată decizia de demitere.

Întrebat dacă declarațiile lui Vlad Voiculescu au fost făcute independent de USR-PLUS, Orban a refuzat să ofere un răspuns.

"Nu aș da un nume. În conformitate cu prevederile constituționale, cu normele democratice și de bun-simț premierul are responsabilitate principală a modului în care funcționează guvernul. Când consideră că un minister nu funcționează, are dreptul să propună schimbarea ministrului Prim-ministru a făcut-o nu pentru că era vorba de un ministru de o altă culoare politică, ci pentru că era un ministru care a gestionat slab domeniul pe care l-a condus, cel mai important domeniu, ținând cont de faptul ca ne confruntăm cu o pandemie. Decizia este o decizie strict guvernamentală, administrativă, care nu mai are legătură cu contextul politic, cu funcţionarea coaliţiei, şi este o decizie care permite ca la nivel guvernamental să se îmbunătăţească activitatea în domeniul Sănătăţii printr-un nou ministru, care să poată să gestioneze mai bine domeniul respectiv. În rest, sunt speculaţii politice, poveşti. Îi îndemn pe toţi colegii şi partenerii din coaliţie să se concentreze pe ceea ce aşteaptă oamenii de la noi, să guvernăm pentru oameni, să punem în practică programul de guvernare", a mai spus fostul premier.

Vlad Voiculescu a declarat vineri că în perioada mandatului său de Ministru al Sănătății s-a confruntat cu ciocniri ale mentalităților.

