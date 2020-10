Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) a cerut demiterea lui Virgil Guran, consilierul lui Ludovic Orban, în urma unor declarații ale acestuia, potrivit cărora medicii de familie ar trebui să meargă la pacienții bolnavi de COVID.

„Trebuie să iei măsuri, dacă nu eşti ferm, vei pierde. Şi trebuie să înţeleagă toată lumea. Cine vrea să trimită medici să moară? (...) Ce să facem? E ca la militari, îi trimiţi la război, mai mor unii dintre ei, din păcate”, a afirmat acesta în cadrul unei emisiuni televizate.

Medicii de familie susțin că nu au mașini și echipamente pentru a face față acestor solicitări ale autorităților.

„Precizăm că medicii de familie nu dispun de maşini care pot fi decontaminate, nu dispun de echipamente potrivite și nici de posibilitatea de a se echipa și dezechipa în condiții de siguranță”, punctează SNMF.

„Vom avea o discuție și cel mai probabil și o întâlnire cu reprezentanții Asociațiilor Medicilor de Familie. Deja medicii de familie sunt implicați, trebuie stabilită modalitatea de implicare a acestora, pentru că sunt mulți medici cu care am vorbit personal, iar cu pacienții lor pozitivi sunt într-o permanentă consultare, urmăresc evoluția stării de sănătate.

Va trebui să stabilim niște reguli mult mai clare și eventual și beneficiile pe care le au medicii de familie în cadrul bătăliei anti-COVID pentru serviciile medicale pe care le furnizează”, a precizat Ludovic Orban într-o declarație de presă.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă mai mulți bani pentru medicii de familie, premierul României a afirmat că „e posibil, atât timp cât și alte categorii beneficiază de niște sporuri pentru acest risc suplimentar".

În ceea ce privește declarațiile domnului Virgil Guran, nu sunt la current. Dacă au fost declarații care au fost nepotrivite, care i-au jignit, îmi cere eu scuze. Domnul Guran nu e consilierul meu pe probleme de sănătate, are alte atribuții. Toate declarațiile legate de sănătate sunt date de Ministerul Sănătății, de Casa de Sănătate și de specialiștii care sunt implicați", a precizat Ludovic Orban.

„Declaraţia lui Virgil Guran, reprezentant al Executivului, este cinică şi iresponsabilă, militarii merg la război înarmaţi, nu ca medicii de familie, cu mâinile goale. Lipsa de respect pentru medici şi lipsa de empatie faţă de pacienţi îl descalifică pentru orice funcţie publică. Sperând că declaraţia acestui consilier este o părere personală şi nu reprezintă poziţia Guvernului român, SNMF cere urgent demiterea sa”, se spune în comunicatul emis duminică de Societatea Naţională de Medicina Familiei.

Virgil Guran, președinte al organizației județene Dâmbovița a PNL, a fost numit în funcția de consilier de stat pe probleme de ordine publică și siguranța cetățeanului la Cancelaria premierului Ludovic Orban la începutul lui decembrie 2019.

