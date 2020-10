Ludovic Orban, despre carantinarea unor sectoare ale Capitalei: Obiectivul nostru este să nu ajungem aici. Am solicitat o evaluare mai apropiată de realitate a numărului de oameni care trăiesc în București (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că obiectivul autorităților este acela de a nu se ajunge la carantinarea unor sectoare ale Capitalei. Potrivit datelor transmise duminică, de Grupul de Comunicare Strategică, în acest moment, cea mai mare rată de infectare cu coronavirus din țară este cea din București - 2,52, iar potrivit legii, atunci când este depășit indicele de 3 cazuri la mia de locuitori în 14 zile, autoritățile pot decide carantinarea unor zone.

Întrebat de jurnaliști dacă, în cazul carantinării unor sectoare, ar fi permisă totuși mobilitatea între zonele Capitalei, pentru anumite motive, premierul a răspuns: ”Obiectivul nostru este să nu ajungem aici. Nu vă ascund faptul că am solicitat o evaluare mai apropiată de realitate a numărului de oameni care trăiesc în București, pentru că numărul de oameni care trăiesc în București e mai mare decât datele pe care le avem, fie de la INS, fie de la Evidența Populației, dar trebuie o bază științifică solidă pentru a stabili acest număr. Repet, obiectivul nostru este să oprim răspândirea”.

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat recent pentru B1 TV că datele oficiale privind populația Bucureștiului sunt de dinainte de 1989, însă în prezent, aceasta ar putea fi în jurul a 3 milioane. Aceste informații sunt foarte importante în contextul pandemiei de coronavirus, pentru că în funcție de acestea se calculează rata incidenței cumulate la mia de locuitori, în funcție de care autoritățile decid dacă impun sau nu anumite restricții.

”Populația Bucureștiului, oficial, este de 2,18 milioane. Această populație este dinainte de 1989, drept care nu este reală, să fim conștienți de acest lucru. Sigur, cifra de 4 milioane mi se pare exagerată, dar cred că undeva pe la 2,8 milioane spre 3 milioane are Bucureștiul. (...) În februarie va avea loc un recensământ național și după un an, după ce se adună datele, vom constata și care este populația reală”, a declarat prefectul Bucureștiului.

Ludovic Orban a fost întrebat luni și dacă există posibilitatea să fie instituită obligativitatea purtării măștii de protecție la nivel nașional, în toate spațiile deschise.

„Noi am avut o gândire, să ținem cont de nivelul de răspândire din fiecare județ, localitate și decizia se ia la propunerea DSP, prin decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Noi am permis ca aceste comitete județene să instituie obligativitatea portului măștii în spații unde există aglomerații, unde nu există posibilitatea de menținere a distanței fizice și am și enumerat în anexa la Hotărârea de Guvern astfel spații cum sunt peroanele, stațiile pentru mijloacele de transport în comun, târguri, oboare, piețe. O să mai facem o analiză și, fie o să întărim un pic prevederile, fie o să monitorizăm cu mai mare atenție măsura în care Comitetele Județene pentru Situații de Urgență dispun aceste reglementări, și anume obligativitatea portului măștii în aceste spații unde există contact fizic și risc de transmitere chiar și aer liber”, a răspuns Ludovic Orban.

