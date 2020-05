Premierul Ldovic Orban a declarat, după vizita de la Academia Tehnică Mitară ”Ferdinand I”, că CCR este este de partea celor care încalcă legea, în contextul în care Curtea Constituțională a decis că amenzile majorate în timpul stării de urgență sunt neconstituționale. Totodată, prim-ministrul a precizat că această decizie îl sochează.

”Ca și în alte decizii luate de actuala CCR în perioada lui Dragnea, și decizia asta arată că actuala CCR este de partea celor care încalcă legea, celor care încalcă regulile, sancționând pe toți cetățenii corecți, care au respectat reglementările, regulile impuse în perioada stării de urgență”, a spus Orban.

Premierul consideră că prin această decizie, Guvernul, autoritățile, sunt împiedicate să apere sănătate românilor și crede că se poate ajunge la situația în care autoritățile să nu mai poată da nicio amendă.

Primul ministru a mai afirmat că decizia luată de CCR îl șochează, aceeasta ”are un vădit caracter politic și se situează pe linia deciziilor luate în favoarea minorității care încalcă legea”.

Ludovic Orban a menționat că va fi căutată o cale legală care să permită autorităților să lupte împotriva celor care încalcă regulile. Totodată, acesta a spus că se vor găsi motive legale și constituționale.

Potrivit premierului, decizia luată de Curtea Constituțională e o invitație ”pentru nerespectarea legii, la anarhie și la un comportament incorect față de societate și față de semeni”.

Acesta a mai spus că se vor lua toate măsurile care sunt necesare și se vor găsi cele mai bune soluții.

