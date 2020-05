CORONAVIRUS | Ludovic Orban, lămuriri despre cearșaful la plaja: ”Vom face o revenire în Anexa 3 a HG privind starea de alertă în cazul accesului pe plaje” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, în contextul în care joi a fost anunțată redeschiderea plajelor de la 1 iunie, în anumite condiții, că se va face o completare în ceea ce priveşte măsura legată de accesul pe plajă.

Astfel că, se va amenaja zone speciale pentru oamenii care vor sa vină cu cu prosopul sau cu cearşaful la plaja.

”În hotărârea de guvern pe care am dat-o privitor la deschiderea plajelor, acolo, într-adevăr am specificat că pe plajele amenajate, pe plajele amenajate, menţionez, accesul se face cu şezlonguri care trebuie să fie la 2 metri (distanţă unul de altul; n.r.). Aici o să facem o revenire pentru că asta nu înseamnă că interzicem ca pe o anumită suprafaţă dintr-o plajă amenajată, oamenii care nu au resurse financiare să-şi achiziţioneze şezlongul cu cât e, 8 - 10 lei, să poată să vină cu prosopul, cu cearşaful”, a declarat primul ministru, care a adăugat: ”Deci, facem corectura, sensul textului din Anexa 3 a hotărârii de guvern nu era de a interzice persoanelor care vor să vină la plajă şi care nu au posibilitatea să-şi ia şezlonguri, ci de a spune că pe acele zone amenajate ale plajelor, indiferent că este vorba de plaje care sunt la mare sau care sunt la lacuri, la acestea accesul se face pe şezlonguri care au o anumită distanţare, dar, cu siguranţă, vom face o revenire şi vom specifica foarte clar că este permis pe anumite zone pe unde nu este reglementare cu astea (şezlonguri; n.r.) să vină cu cearşaf, cu prosop”.

