Premierul României, Ludovic Orban, a făcut referire la profesorii care refuză să predea cursurile online, precizând că se vor lua măsuri legale în aceste cazuri.

„Nu pot să-mi imaginez că un profesor poate să refuze să predea copiilor. Vom lua măsurile legale care se impun în astfel de situații. Dacă va fi necesar să facem modificări, vom face modificări”, a declarat premierul țării în această dimineață, despre cadrele didactice ce refuză să predea online.

Cu toate acestea, Orban a mai punctat că „nu putem să judecăm dascălii pentru câteva cazuri individuale. Marea majoritate a dascălilor se adaptează, evoluează și își realizează misiunea de a educa copiii“.

