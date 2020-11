Ludovic Orban, despre decesul lui Ionuț Anghel: Regret profund. În privința transplantului sunt niște proceduri legale și trebuie să existe și organul de transplantat (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a avut, marți, o primă reacție în cazul decesului lui Ionuț Anghel, tânărul de 35 de ani care a aștepta de trei ani să fie supus unui transplant de plămâni.

„Regret, îmi pare rău. În privința transplantului sunt niște proceduri legale. Există probabil o ordine de priorități care este stabilită pentru transplant și, evident, pentru realizarea unui transplant este necesar să și existe organul transplantat. Regret profund, nu cunosc detaliile și prefer să nu mă pronunț. Sunt convins că Ministerul Sănătății va găsi soluții în această privință”, a declarat Ludovic Orban.

Ionuţ Anghel suferea de o boală gravă la plămâni și se afla pe o listă de aşteptare pentru un transplant de plămâni, operaţie care putea fi făcută doar în străinătate de aproape doi ani de zile.

Ultimul mesaj al lui Ionuț Anghel: A trebuit să se întâmple iar o tragedie ca cea de la Piatra Neamț, ca să se vadă că nu se mișcă mare lucru?

În ultimul mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook, Ionuț își exprima nemulțumirea față de sistemul de sănătate din România, în contextul tragediei de la Piatra Neamț.

" Ce tara ... Traim intr-o tara in care daca o singura persoana are o boala ce are nevoie de tratament sau transplant (in cazul meu), in afara tarii, nu reuseste mare lucru... Se loveste de tot ce tine SISTEM MEDICAL ROMANESC si de toate prostiile birocratice (care in afara se rezolva imediat, la noi dureaza cu saptamanile) si de oamenii din sistem care fug de responsabilitate ... A trebuit sa se intample iar o tragedie ca cea de la Piatra Neamt, ca sa se vada ca nu se misca mare lucru? E nevoie sa „disparem" ca sa punem capat problemei si sa nu mai stresam pe nimeni?", scria Ionuț Anghel pe Facebook.

În ultimele zile, Ionuț Anghel a fost internat într-un spital din București.

Singura unitate medicală din România unde se poate face transplant de plămâni este Spitalul Sfânta Maria însă, până acum, aici au avut loc doar zece operații de acest fel. Totodată, în țara noastră nu se pot face astfel de intervenții în cazul unor pacienți aflați în stare gravă.

Ionuș Anghel nu este singurul român care a murit așteptând să fie supus unei operații de transplant. În 2018, Călin Farcaș și-a pierdut viața în condiții similare și având inclusiv banii pentru operație.

