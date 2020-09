Ludovic Orban, despre decizia CCR privind moțiunea de cenzură: Nu e nici în favoarea, nici în defavoarea PNL sau a Guvernului. Hai să nu ne facem că nu înţelegem despre ce e vorba (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, că decizia prin care Curtea Constituțională a constatat că nu există un conflict între Guvern și Parlament pe tema depunerii moțiunii de cenzură ”nu este nici în favoarea, nici în defavoarea PNL sau a Guvernului”, judecătorii constituționali stabilind „că nu e conflict ca să nu se pronunţe pe fond”.

"Hai să nu ne facem că nu înţelegem despre ce e vorba", a spus Orban, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

"Din informaţiile care au răzbătut de la Curtea Constituţională, ei consideră că nu există conflict juridic, adică nu s-au pronunţat pe fond. (...) Nu este o decizie nici în favoarea, nici în defavoarea PNL sau a Guvernului, este o decizie că ei au considerat că nu e conflict ca să nu se pronunţe pe fond (...) Punctul nostru de vedere l-am exprimat de atunci: este neconstituţional să depui moţiune de cenzură în vacanţa parlamentară. Ca să nu mai spun, într-o sesiune extraordinară depui moţiune, în altă sesiune extraordinară vrei să dezbaţi moţiunea, iar acum ar fi culmea să se mai... Nouă nu ne e frică, dacă PSD-ul vrea să continue procedura, să o continue, îi aşteptăm. Până una alta, le readuc aminte că nici măcar n-au fost în stare să asigure cvorumul", a mai precizat prim-ministrul.

