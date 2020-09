Ludovic Orban, despre demisia lui Liviu Vasilescu de la conducerea Poliției Române: Este un gest firesc (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că demisia chestorului Liviu Vasilescu din fruntea Poliției Române este un gest normal, iar acum este important ca în locul lui să fie adus un profesionist care să îndeplinească obiectivele instituției, adică ”toleranță zero față de infracționalitate și o luptă dură cu orice fel de grupuri de interlopi”.

Întrebat de jurnaliști ce părere are despre demisia lui Liviu Vasilescu și despre mutarea lui Radu Gavriș, fost șef al Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei, la Inspectoratul Județean de Poliție Harghita pentru o perioadă de șase luni, Ludovic Orban a răspuns: ”Despre mutarea domnului Gavriș la Harghita, nu știu. Despre demisia domnului Vasilescu, mi se pare o demisie normală. Voi discuta cu ministrul de Interne despre numirea unui nou șef. Cred că este un gest firesc această demisie. Cred că este un gest firesc această demisie și sunt convins că a fost rezultatul apariției unor imagini și cred că este normală această demisie. Important este să identificăm un profesionist, un om care să fie dedicat activității, un om care să conducă Poliția pentru a-și atinge obiectivele pe care le urmărim: toleranță zero față de infracționalitate, o luptă dură cu orice fel de grupuri de interlopi, clanuri și alte categorii de persoane care nu respectă legea și sunt implicat în acțiuni infracționale”.

