Ludovic Orban, despre desființarea SIIJ: Ni s-a părut o soluție corectă din punct de vedere constituțional ca CSM să poată să aibă un punct de vedere pentru trimiterea în judecată a magistraților (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, președinte al Camerei Deputaților, a declarat luni că forma proiectului de desfiițare a Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) care a fost adoptată de Comisia Juridică a Camerei Deputaților este ”o soluție corectă din punct de vedere constituțional”. Proiectul pentru desființare a așa-numitei Secții Speciale a fost avizat pozitiv de Comisia juridică a Camerei Deputaților în ședința din 18 martie. Atunci a fost introdus și un amendament care prevede că procurorii și judecătorii pot fi trimiși în judecată numai cu încuviințarea Consiliului Superior al Magistraturii.

”Din punctul meu de vedere, forma în care a fost adoptată de Comisia Juridică e o formă care a fost dezbătută și convenită la nivelul conducerii Coaliției și grupurile parlamentare ale PNL vor sprijini desființarea Secției Speciale. De altfel, astăzi, am și luat decizia în Biroul Executiv să mandatăm grupurile parlamentare ale PNL să voteze legea de desfiițare a SIIJ”, a spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.