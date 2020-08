Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că din punctul de vedere al Guvernului este repectat spiritul legii care prevede dublarea alocațiilor pentru copii, Executivul stabilit dublarea acestora în mod etapizat. Precizările șefului Guvernului vin în contextul în care Parlamentul a respins, miercuri, Ordonanța de Urgență care prevede majorarea alocațiilor cu 20% de la 1 august. În ceea ce privește o eventuală contestare la Curtea Constituțională a legii prin care majorarea etapizată a alocațiilor a fost respinsă, Orban a precizat că Executivul va lua o decizie în perioada următoare.

”Din punctul nostru de vedere, noi am asigurat respectarea sensului legii, și anume dublarea alocațiilor. Această creștere a alocațiilor am stabilit-o etapizat, pentru că nu există resursele financiare pentru a face dintr-o dată această sublare a alocațiilor. Etapizarea a fost făcută în funcție de analiza de impact asupra bugetului, de previziunile privitoare la evoluția economiei și de capacitatea efectivă a statului român de a susține, din veniturile pe care le colectează, aceste cheltuieli suplimentare”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai precizat, în acest context, că din punctul său de vedere, PSD a decis fără nicun fundament cea de-a doua dublare a alocațiilor.

”Readuc aminte că problema alocațiilor pentru copii a fost o Cenușareasă pentru PSD în ultimii 20 de ani. Singura formațiune politică care a făcut ceva pentru majorarea alocațiilor a fost PNL. PSD, disperat că pierde voturi și profitând de faptul că dispune încă de o majoritate în Parlament, a stabilit, fără niciun fel de bază, încă o dublare a alocațiilor fără nici un fel de fundament. Și noi de dorim să creștem alocațiile. Noi am decis deja doblarea alocațiilor în cinci trepte, cu câte o cincime și prima creștere a alocațiilor va fi pe luna august și va fi plătotă în septembrie, o creștere a alocațiilor cu 20%”, a mai spus Orban.

