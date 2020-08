Premierul Ludovic Orban a vorbit, luni, despre impunerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise, aglomerate din Capitală. O decizie în acest sens încă este așteptată la nivelul Bucureștiului, în condițiile în care în multe județe din țară au fost impuse deja măsuri în acest sens.

”Direcția de Sănătate Publică este aceea care evaluează zonele cu aglomerație, unde nu se pot respecta regulile de protecție, în special distanța fizică și pe baza acestei evluări, probabil va formula o solicitare către Comitetul Județean pentru situații de urgență privind instituirea obligației de a purta masca în spațiile publice deschise aglomerate.

Prefectul Bucureștiului e în concediul, dar există subprefect care are delegare. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial la trei zile de la adoptare în Guvern. Așteptăm decizia DSP București și sunt convins că Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență va lua deciziile cele mai bune pentru protejarea sănătății cetățenilor", a spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă ar trebui să fie intensificate controalele, în condițiile în care călătorii din mijloacele de transport în comun fie nu poartă masca de protecșie, fie o utilizează incorect, Ludovic Orban a precizat: „Încă de la adoptarea regulilor de protecție sanitară în mijloacele de transport în comun, metroul, mijloacele de transport în comun au făcut obiectul unor activitți de control intense. Prezența echipelor de Jandarmerie, de Poliție Locală a fost una constantă. Această prezență va continua și, în funcție de informațiile pe care le avem, privitoare la nerespectări, vom mări efectivele pentru realizarea acestor controale și vom sancționa pe cei care nu respectă legea”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.