Ludovic Orban, despre incendiul de la Clinica Medicală III din Târgu-Mureş: Noi am dispus evaluarea tuturor instalațiilor. Se finalizează până săptămâna viitoare raportul (VIDEO)

Premierul României, Ludovic Orban, a declarat, vineri, întrebat fiind despre incendiul de la Clinica Medicală III din Târgu-Mureş, că a dispus evaluarea tuturor instalațiilor din spitale, raport ce se va finaliza săptămâna viitoare.

Primul ministru a făcut declarații după semnarea semnarea contractului pentru modernizarea liniei de cale ferată „București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră, Lot 1: Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana, Pod Grădiștea”. În acest context, el a fost întrebat despre incendiul care a avut loc vineri la secția ATI a Clinicii Medicale III din Târgu-Mureş.

„Noi am dispus evaluarea tuturor instalațiilor de oxigen, de gaze, instalațiilor electrice. Se finalizează până săptămâna viitoare raportul realizat de Inspecția de Sănătate, de Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență. De asemenea, am alocat 50 de milioane de euro din fonduri europene pentru a finanța toate lucrările de reparații, de modernizare, de instalare, de instalații mai moderne, tocmai pentru a preveni apariția unor astfel de incidente”, a afirmat oficialul.

