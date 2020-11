Ludovic Orban, despre închiderea piețelor: „În aceste piețe gradul de conformare la măsurile de protecție sanitară era cel mai mic” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a oferi o serie de detalii cu privire la închiderea piețelor închise, una dintre măsurile care intră în vigoare în România, începând de astăzi.

„Sunt decizii care cu siguranță vor afecta anumite categorii ale oamenilor. Le cer scuze, dar trebuie să luăm aceste măsuri, pentru că a nu lua măsuri ar fi un act de lipsă de respnsabilitate”, a explicat premierul Ludovic Orban.

Primul-ministru a explicat faptul că închiderea piețelor închise este doar o măsură temporară și a dat asigurări cu privire la faptul că vor fi amenajate, de către autoritățile locale, piețe volante unde comercianții își vor putea desfășura activitatea.

„Am luat decizii care vizează câteva domenii cum este decizia de a suspenda o perioadă de timp funcționarea activităților în piețe închise. Sigur că aceste decizii sunt urmate de o acțiune constantă și de un efort, atât al nostru cât și al primarilor, pentru a permite producătorilor români să aibă unde să își desfacă marfa, prin amenajarea de spații deschise, piețe volante, astfel să permită producătorilor români să poată să își desfacă marfa în continuare, iar celor care sunt obișnuiți să cumpere produse proaspete, să poată cumpăra în continuare.

În acest sens știți că am vorbit cu peste 100 de primari de municipii și orașe, am solicitat fiecărui prefect să organizeze întâlniri cu primarii, cu reprezentanții care sunt implicații în pregătirea măsurilor pentru e permite funcționarea piețelor în continuare. Orice om care a urmprit imagini la televizor, știm din raportări, în aceste piețe gradul de conformare la măsurile de protecție sanitară era cel mai mic. În aceste piețe, foarte mulți dintre cei care merg, atât cumpărători cât și cei care vând marfa sunt persoane mai în vârstă, expusă unui risc mai mare de a dezvolta forme severe ale noului coronavirus. Este o măsură temporară”, a precvizat el.

Cu privire la nemulțumirile comercianților, ce afirmă că nu au fost amenajate spațiile respective, dar și că nu pot sta foarte mult în aer liber cu produsele, având în vedere că au scăzut temperaturile, premierul a precizat:Imagini HORROR! Celebra vedetă de la PRO TV a fost LOVITĂ cu SĂLBĂTICIE. A fost DESFIGURATĂ de o femeie

„E o mare diferență. Gradul de conformare într-un supermarket este mult mai mare, acolo sunt sisteme de ventilație, sunt sisteme prin care s-a asigurat respectarea măsurilor. Diferența este strict legată de riscul de transmitere a viruslui și de a analizele care au fost efectuate privind îmbolnăvirile. Este, repet, o măsură temporară”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.