Ludovic Orban, despre legea PSD privind majorarea pensiilor: E o aberație să faci lege în care să prevezi pe 4-5-6 ani. De ce PSD nu au prevăzut creșterea pensiilor pe 100 de ani? (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și liderul PNL, a declarat, marți, că pensile ar trebui recalculate pe baza contributivității. A mai punctat, de asemenea, că eventualele majorări de pensii ar trebui să se facă pornind de la o creștere economică sustenabilă. Orban a mai spus că legea PSD de creștere a pensiilor cu 40% a fost o aberație.

„Eu sunt adeptul sistemului de indexare care să țină cont de rata inflației, să compenseze pierderea puterii de cumpărare, ca urmare a creșerii prețurilor, adică compensarea 100% a ratei inflației, și până la 50% din creșterea salariului mediu brut, astfel încât să crească și puterea de cumpărare, odată cu creșterea economică. Obiectivul nostru e să creștem și puterea de cumpărate pe măsură ce e o creștere economică sănătoasă”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a explicat apoi de ce, în opinia sa, legea PSD de majorare a pensiilor cu 40% a fost o aberație: „Din punct meu de vedere e o aberație să faci lege în care să prevezi pe 4 - 5 - 6 ani eventua pe 10 ani... De ce PSD nu au prevăzut creșterea pensiilor pe 100 de ani? Nu poți să faci o astfel de predicție care să stea în picioare. Ați văzut că nimeni n-a anticipat pandemia, care a generat o criză economică mondială și a redus resursele financiare pentru fondul de pensii și bugetul de stat și a creat o problelă realmente serioasă”.

„Creșterea cu 14% a punctului de pensie a fost un efort uriaș ținând cont de cum au fost afectate resursele de criza economică.

Mai susțin și recalcularea pensiilor cu obiectivul de a face dreptate pentru pensionari, adică să echivaleze pensile pentru contributivitate similară”, a mai declarat Orban.

