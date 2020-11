Ludovic Orban, despre lockdown: România nu se află în situaţia altor ţări ca ritm de creştere a numărului de infectări zilnice

Premierul României, Ludovic Orban, a declarat că România nu este în situaţia altor ţări nici în ceea ce priveşte numărul de infectări, nici din punctul de vedere al ritmului de creştere a cazurilor, iar autorităţile au impus deja unele măsuri care acum sunt prezentate ca ”lockdown”.

Ludovic Orban: Măsurile luate în diferite ţări europene au fost luate în urma unei creşteri dramatice a numărului de cazuri. România nu se află în situaţia aceasta

Premierul a spus că măsurile luate în diferite ţări europene au fost luate în urma unei creşteri dramatice a numărului de cazuri, iar România nu este în această situație.

„Măsurile luate în diferite ţări europene au fost luate în urma unei creşteri dramatice a numărului de cazuri. România, de exemplu, nu se află în situaţia altor ţări ca şi număr de infectări şi, mai ales, ca ritm de creştere a numărului de infectări zilnice. Noi am prevăzut astfel de măsuri, uitaţi-vă ce măsuri a luat Germania să închidă restaurantele, teatrele, noi am închis peste tot unde s-a depăşit rata de 3 la mie, am interzis evenimentele private (...) activităţi care adună foarte multă lume la un loc. Noi am luat astfel de măsuri numai că măsurile sunt condiţionate de depăşirea unui anumit indice de răspândire a virusului în cadrul comunităţii. Deci noi avem astfel de măsuri în vigoare. Sigur că multe sunt prezentate la lockdown, acum am văzut că e termenul la modă, lockdown. Lockdown e, de exemplu, ce a făcut Israelul care a închis toate activităţile nenecesare, a introdus restricţii de circulaţie”, a afirmat primul ministru, duminică, conform News.ro.

Cât despre introducerea anumitor restricții în Capitală, Orban a răspuns că trebuie evaluate mai întâi rezultatele măsurilor care au fost luate deja.

„În Bucureşti vrem să evaluăm efectele măsurilor care au fost adoptate în urmă cu aproape două săptămâni, care au intrat în vigoare de marţea cealaltă. În Bucureşti va exista o decizie legată de continuarea măsurilor care au fost adoptate, dacă vor fi necesare alte măsuri în urma evaluărilor pe care le vom face vom lua decizii şi le vom anunţa public”, a menționat Ludovic Orban.

Nelu Tătaru, despre un posibil lockdown în România: Dacă impunem restricţii, le impunem la nivel local

Amintim că, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, sâmbătă, că autoritățile nu iau în calcul varianta impunerii unei carantine la nivel național. ”Dacă impunem restricţii, le impunem la nivel local”, a spus oficialul guvernamental, în timpul unei vizite la Vaslui, precizând totodată că la nivelul Bucureștiului, soluția carantinîrii unor sectoare este greu de pus în practică.

Tătaru a explicat că dacă situația epidemiologică o va impune, autoritățile ar putea stabili restricții suplimentare în anumite zone ale țării, însă nu se pune problema unui lockdown național.

„E din ce în ce mai gravă situaţia în toată ţara şi în toată Europa. Vedem că avem cazuri, se merge la 50.000 pe zi în Franţa, la 26.000 în Marea Britanie, 21.000 în Italia, 20.000 în Spania. Sunt evoluţii ale unui val doi, pe care noi îl lipim de valul întâi de la noi. Haideţi să nu ne gândim atât de departe la sărbători, să ne gândim la următoarea săptămână. După cum ştiţi, noi evaluăm fiecare localitate în parte. Dacă impunem restricţii, le impunem la nivel local. Avem acea evaluare de 48 de ore după informaţia primită de DSP la 24 de ore, în care autorităţile locale sunt cele care gestionează evoluţia pe cele 48, impunând restricţii. Vom avea şedinţe mâine seară la Comitetul Naţional pentru coordonarea intervenţiei, în care vom impune şi restricţii suplimentare, adaptate în funcţie de indice la nivelul fiecărui judeţ şi al fiecărei localităţi”, a spus Nelu Tătaru.

Nicușor Dan, despre carantinarea anumitor zone din București: Vom avea distribuția geografică a cazurilor în interiorul municipiului

Nicușor Dan, despre carantinarea anumitor zone din București: Vom avea distribuția geografică a cazurilor în interiorul municipiului

Nicușor Dan, noul primar al Bucureștiului a vorbit vineri seară, despre cum poate fi carantinat un cartier sau un număr de străzi din Capitală, dacă un focar de COVID-19 impune acest lucru. Edilul a declarat că în acest moment nu este nevoie de o asemenea măsură radicală, însă, la nevoie, a dezvăluit că se lucrează deja la un sistem care să identifice zonele roșii.

În cazul în care se stabilește că este nevoie de carantină la nivelul unei zone restrânse dintr-un cartier, Nicușor Dan a declarat că restricțiile de circulație se vor impune cu ajutorul Poliției Locale, Poliției naționale și Jandarmeriei.