Ludovic Orban, despre noii șefi ai Parchetelor: Și Codruța Kovesi a primit aviz negativ când a fost propusă (VIDEO)

Premierul interimar Ludovic Orban a avut o primă reacție, joi, după ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire a noilor șefi de parchete. Astfel, Gabriel Scutea va fi noul procuror general al României, Giorgiana Hosu va conduce DIICOT, iar Crin Bologa va fi procurorul-șef al DNA. Asta în condițiile în care Scutea și Hosu au primit aviz negativ din partea secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

În acest context, Ludovic Orban a amintit că și Laura Codruța Kovesi a primit de două ori avize negative din partea CSM.

„Ce anume nu respecta prevderile MCV? Am să vă dau un singur exemplu, doamna Kovesi a primit aviz negativ și când a fost propusă Procuror General, și când a fost propusă la primul aviz procuror-șef DNA. Eu consider că propunerile sunt corecte, sunt rezultatul unui proiect de selecție obiectiv, fără partizanat. Am încredere că cei numiți își vor face treaba”, a spus premierul interimar.

De asemenea, întrebat de jurnaliști ce așteptări are de la noii șefi ai Parchetelor, Ludovic Orban a răspuns: ”Să conducă aceste instituții cu profesionalism, în condițiile legii și în baza obiectivelor stabilite pentru fiecare instituție în parte”.

Așadar, conform decretelor semnate, joi, de șeful statului, Crin Bologa va conduce Direcția Națională Anticorupție pentru o perioadă de trei ani. În fruntea DIICOT se va afla, în următorii trei ani, Giorgiana Hosu, iar Gabriela Scutea va fi procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție tot pentru trei ani.

Amintim că Giorgiana Hosu, propusă de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-şef al DIICOT, și Gabriela Scutea, propusă pentru postul de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au primit, în urmă cu o săptămână, aviz negativ, din partea secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Pe de altă parte, Crin Bologa, propus de ministrul Justiției pentru funcția de șef al DNA, a primit aviz pozitiv.

Conform procedurii, avizul acordat de CSM este unul consultativ. După obţinerea acestuia, ministrul Justiţiei a înaintat propunerile preşedintelui Klaus Iohannis în vederea numirii noilor şefi ai PG, DNA şi DIICOT.

La începutul lunii februarie, Ministerul Justiției a anunțat și alte numiri în funcțiile de conducere vacante din Parchetul General, DIICOT sau DNA.

Astfel, Bogdan Licu va păstra poziția de prim-adjunct al procurorului general. Din această postură, acesta a condus ca interimar Parchetul General după pensionarea lui Augustin Lazăr, dar nu a candidat în concursul pentru numirea noului procuror general preferând să rămână numărul 2.

De asemenea, în interiorul Parchetului General au mai fost numiți Maria Magdalena Militaru drept adjunct al Procurorului General, Adriana Denisa Cristodor drept Procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică și Cătălin Ranco Pițu drept Procuror Şef al Secţiei parchetelor militare.

Numiri au fost făcute și în interiorul DNA și DIICOT. Astfel adjunct al procurorului șef DNA va fi Oana Daniela Pâțu, iar adjunct al procurorului șef DIICOT va fi Mădălina Scarlat.

La DIICOT a candidat și Oana Schmidt Hăineală, care însă a pierdut competiția și nu va mai păstra vreo funcție de conducere.

