Ludovic Orban, despre numirile politice din Poliție: Practica trebuie să înceteze. Trebuie redefinit un mecanism foarte clar (VIDEO)

Premierul interimar Ludovic Orban susținut, miercuri, la ședința de bilanț a Poliției Române, pe anul 2019, că este nevoie de un mecanism obiectiv în baza căruia să se facă numirile în posturile de conducere.

”Cred că trebuie să punem capăt acestei acțiuni de influențare a calității oamenilor care ajung pe treptele ierarhice la nivele de conducere în cadrul Poliției. Atât timp cât un inspector șef al unui Inspectorat de Poliție Județean depinde de un președinte de Consiliu Județean, de un primar, de un parlamentar sau de un om de afaceri care determină numirea lui în funcție - de preferință interimar, că asta este practica curentă, doar ca să știe că unii pot fi schimbați dacă refuză comenzile care li se dau. Această practică trebuie să înceteze. Trebuie redefinit un mecanism foarte clar, foarte obiectiv, cu proceduri transparente, în care orice funcție de importanță să fie rodul unei examinări obiective care să se facă pe baza unor criterii care să nu țină cont de altceva decât de cariera polițistului, de realizările pe care le-a avut, de aptitudinile pe care le are, de corectitudinea, cinstea pe care a arătat-o în desfășurarea activității”, a declarat Ludovic Orban.

Totodată, premierul interimar a subliniat că singura soluție este organizarea de concursuri pe baze solide.

”Nu există o altă soluție decât să organizezi pe baze solide, obiective, pentru că un om care nu este respectat de subalterni, dacă ajunge să fie numit, pe de o parte depinde de recomandările care au fost făcute, pentru că știe că va rămâne în funcție atât timp cât respectă recomandările respective. Iar dacă numirea e făcută prost, nu va fi respectat de cei din subordine și va afecta grav funcționalitatea tuturor structurilor din subordinea sa”, a mai spus Ludovic Orban.

