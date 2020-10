Ludovic Orban, despre predica Patriarhului Daniel de Sfântul Dimitrie: Nu consider că mă privește pentru că eu nu am interzis ca oamenii să se închine la moaște. Nu mă simt vizat

Premierul Ludovic Orban spune că nu s-a simțit vizat de declarația Prefericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a amintit recent, în contextul restricțiilor impuse la pelerinajul de Sfântul Dimitrie, că, în toamna anului 1989, autorităţile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaşte, iar în câteva luni întreg regimul a picat.

Șeful Guvernului a declarat, într-un interviu pentru Europa Liberă, că restricțiile stabilite de autorități au avut ca scop reducerea riscului de răspândire a noului coronavirus. Totodată, Orban a precizat că nu a discutat cu Patriarhul Daniel, punctual, despre această situație, dar a menționat că, în general, colaborează, în calitate de șef al Executivului, atât cu Biserica Ortodoxă, cât și cu celelale culte.

„Eu am stabilit niște reguli de protecție sanitară care să permită reducerea riscului de răspândire a virusului odată cu aceste sărbători religioase. Declarația nu consider că mă privește pentru că eu nu am interzis ca oamenii să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie. Nu știu la ce s-a referit Patriarhul. Personal, nu mă simt vizat de declarația aceasta”, a decarat Ludovic Orban pentru sursa citată.

Prim-ministrul a mai spus că Biserica și preoții au rolul de a-i îndemna pe enoriași să respecte regulile, fiind ”îndrumători spirituali” și având o responsabilitate ”pentru sănătatea credincioșilor”.

Patriarhul Daniel: Comuniștii au interzis închinarea la sfintele moaşte, de Sfântul Dimitrie cel Nou. Peste câteva luni, regimul a căzut

Patriarhul Daniel a făcut o paralelă între situația din prezent și măsurile luate în ultimele luni ale regimului comunist, în contextul în care autoritățile au impus măsuri speciale de organizare a pelerinajelor, dată fiind epidemia de coronavirus.

„În toamna anului 1989, cu prilejul hramului Sfântului Dimitrie cel Nou, în 27 octombrie, autorităţile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaşte. (...) Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut. (...) Dumnezeu nu se lasă batjocorit! El este îndelung răbdător, dar este şi drept”, a spus Patriarhul Daniel, la cermoniile organizate cu ocazia sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou.

Pelerinajul din acest an, organizat în Capitală a avut loc în condiții speciale. Potrivit deciziei autorităților, la ceremoniile religioase au putut participa doar persoanele care au dovedit cu acte că au locuința sau reședința în București.

Nicușor Dan, despre pelerinajul din Capitală: Ar fi fost mai bine ca pelerinajul să nu fie organizat

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat cu câteva zile înainte de începerrea pelerianjului că, din punctul său de vedere, acesta nu ar fi trebuit să aibă loc în actualul context epidemiologic.

”Din păcate, în ziua de Sfântul Dumitru, când o să vină cea mai multă lume la pelerinaj, nu o să fiu primar în funcție, deci responsabilitatea revine actualului primar, Gabriela Firea. Bineînțeles că există o necesitate de comuniune religioasă pentru foarte mulți dintre noi, însă în această situație excepțională, când există pericolul de răspândire a acestei boli, trebuie să fim cu toții rezonabili și responsabili. Ar fi fost mai bine ca pelerinajul să nu fie organizat. E un lucru bun că s-a anulat procesiunea”, spunea Nicușor Dan pe 22 octombrie, într-o intervenție pe B1 TV, cu câteva zile în ainte de începerea pelerinajului.