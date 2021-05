Ludovic Orban, despre prezentarea PNRR în Parlament: Guvernul va avea la dispoziție 60 de minute, iar fiecare grup parlamentar va avea un drept de a-și exprima punctul de vedere (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a dat detalii depre prezentarea în Parlament a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Șeful PNL dă asigurări că Guvernul va prezenta Planul la Bruxelles la termenul care a fost stabilit.

”Guvernul va avea la dispoziție 60 de minute pentru prezentarea PNRR pe care poate să le foloseacă și pentru eventuale răspunsuri, iar fiecare grup parlamentar va avea un drept de a-și exprima punctul de vedere în limita unui timp stabilit în funcție de numărul de parlamentari, așa cum e cutuma parlamentară”, a declarat Orban.

Întrebat dacă în cazul în care PSD vrea să intervină cu modificări la PNRR, sunt șanse ca aceste modificări să fie făcute, în condițiile în care PNRR trebuie să fie depus la Bruxelles până la finalul lunii mai, Ludovic Orban a răspuns: ”PNRR va fi pus pe masa Comisiei în termenul care a fost stabilit. Au existat discuții la nivel guvernamental, atât cu premierul și vicepremierii, și am înțeles că există discuții tehnice și la nivelul Ministerului Fondurilor Europene. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pentru noi, ca țară, este să ratificăm modificarea Tratatului”.

