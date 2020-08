Ludovic Orban, despre purtarea măștilor de protecție în casă de copiii care locuiesc cu bunicii: Este o prostie. Nu putem să impunem o astfel de regulă (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a calificat drept „o prostie” propunerea ca odată cu începerea școlii, masca de protecție să fie purtată și acasă, în familiile în care există un copil și un bătrân. Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății și Președintele Societății Române de Microbiologie, a declarat că, după începerea anului școlar, portul măștii ar trebui regândit, iar copiii ar trebui măștile chiar și în casă dacă interacționează cu bunicii lor, știut fiind că persoanele în vârstă sunt printre cele mai vulnerabile în cazul infecției cu noul coronavirus. ”Nu putem să impunem o astfel de regulă”, a subliniat însă șeful Guvernului.

”Nu putem să impunem o astfel de regulă, ceea ce se întâmplă într-o familie depinde de familia respectivă. Am mai auzit prostia asta, s-a și făcut o campanie de către PSD că Guvernul vrea să introducă obligația purtării măștii în familie. Asta este o prosite. Niciodată un guvern nu poate să impună așa ceva”, a spus, luni, Ludovic Orban.

Precizările premierului vin după ce Alexandru Rafila a făcut următoarea recomandare: „Ceea ce cred că ar mai fi de făcut odată cu începerea şcolii ar fi regândirea interacţiunilor pe care le vor avea copiii cu persoanele vârstnice din familie, care nu trebuie evitate, dar trebuie oarecum, nu reglementate, dar să respecte anumite proceduri interne ale familiei, în care interacţiunea cu vârstnicii care au boli cronice să fie oarecum la distanţă, să se ia măsurile legate de mască. Utilizezi masca şi în casă, de exemplu, dacă vreau să stau cu bunicul meu, şi o utilizează şi el. Nici lucrul acesta nu a fost discutat, dar e legat de începerea şcolilor în mod evident”.

Premierul a mai declarat luni că firma care a câștigat licitația pentru achiziția de măști a făcut prima livrare, iar termenul pentru furnizarea restului de măști este de șate zile. Dacă firma nu va respecta condițiile din contract, acesta va fi reziliat a mai spus Orban.

”S-a intrat în perioada de livrare, am înțeles că s-a făcut o primă livrare, dacă nu se va finaliza în termenul stabilit de contract, se va rezilia contractul”, a declarat premierul.O copilă de 13 ani a fost uitată de tatăl ei într-o benzinărie din Austria. Când și-a dat seama ce s-a întâmplat de fapt, A ÎNCREMENIT

De asemenea, întrebat dacă toți elevii vor primi măști de la stat atunci când vor merge la școală, Orban a declarat: ”Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care a alocat 175 de milioane de euro, care sunt destinați decontărilor cheltuielilor făcute de autoritățile locale și de unitățile de învățământ pentru achiziționarea de tablete, de echipamente de protecție, de dezinfectanți. În pregătirea școlilor este un parteneriat în care este implicat și Guvernul și autoritățile locale și, în general, toate autoritățile sanitare care trebuie să verifice respectarea regulilor de protecție sanitară. Noi vom deconta către autoritățile locale cheltuielile care sunt făcute pentru a asigura începerea anului școlar în bune condiții. În ceea ce privește măștile pentru toată lumea, cred că prioritar este să asigurăm măști pentru copiii care provin din familii vulnerabile, așa cum a fost și alocarea din Fondul de rezervă pentru achiziționarea de măști pentru persoanele vulnerabile. Evident că trebuie să existe niște măști suplimentare dacă, din întâmplare, un copil vine fără mască, dar nu se pot lua măști chiar pentru toți copiii”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.