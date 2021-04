Ludovic Orban, despre Raed Arafat: Trebuie făcută o evaluare a activităţii a fiecărui demnitar, indiferent că este ministru, secretar de stat sau dacă deţine o altă funcţie prin care are responsabilități (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că este nevoie de evaluarea fiecărui demnitar responsabil, indiferent de funcția pe care o deține, referindu-se ceea ce s-a întâmplat vineri seară la Spitalul Foișor.

Întrebat dacă este posibilă o schimbare a lui Raed Arafat, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerlor Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în acest context, Ludovic Orban a răspuns: „Trebuie făcută o evaluare a activităţii a fiecărui demnitar, indiferent că este ministru, secretar de stat sau dacă deţine o altă funcţie prin care are responsabilități. (...) Și la Foișor trebuie făcută o analiză foarte serioasă a modului în care s-a procedat și cine este responsabil să răspundă”.

O declarație despre posibila schimbare a lui Raed Arafat a făcut, luni și șeful MAI, Lucian Bode: “Poate fi înlocuit orice secretar de stat și orice ministru. În ceea ce privește evaluarea activității, vă dau același răspuns pe care l-am dat în cazul tragediei de la Constanța. Am spus că fiecare responsabil de această tragedie trebuie să prezinte public motivele pentru care s-a intervenit defectuos. Astăzi sunt convins că opinia publică așteaptă din partea ministerului Sănătății, din partea spitalului, a Departamentului pentru Situații de Urgență răspunsuri la anumite întrebări”.

Zeci de pacienți de la Spitalul de Ortopedie Foișor, din Capitală, au fost evacuați vineri seară, după ce spitalul a fost transformat în unitate COVID, printr-un ordin al lui Raed Arafat, semnat de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. Imaginile cu pacienții scoși pe tărgi sau în cărucioare din spital în plină noapte, pentru a fi transferați la alte unități medicale din București sau duși acasă, au stârnit revoltă în spațiul public.

