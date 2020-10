Ludovic Orban, despre recordul de cazuri de COVID-19: Nu ignorați pericolul! Cu cât crește numărul de persoane infectate zilnic, cu atât riscul de apariție a unor noi restricții crește (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a făcut apel la populație să nu ignore pericolul reprezentat de noul coronavirus și să respecte regulile de protecție sanitară stabilite de autorități. ”Cu cât crește numărul de persoane infectate zilnic, cu atât riscul de apariție a unor noi restricții crește”, a avertizat prim-ministrul, vineri, în ziua în care a fost înregistrat un nou record al infectărilor zilnice cu coronavirus în România. Peste 2.300 de noi cazuri de contaminare au fost confirmate în ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit celei mai recente raportări a Grupului de Comunicare Strategică.

„În ceea ce privește creșterea numărului de cazuri, noi am urmărit gradual luarea unor măsuri, pe baza unor evaluări epidemiologice, de reluarea activităților, pentru că obiectivul nostru a fost ca economia să funcționeze, ca toate activitățile să se desfășoare în condiții cât mai aproape de de normalitate. În paralel cu aceste măsuri, am derulat o campanie de informare publică, prin care am cerut românilor să respecte măsurile de protecție sanitară. Putem opri creșterea numărului de cazuri prin creșterea numărului persoanelor care respectă regulile de protecție a sănătății.

Doar noi, autoritățile guvernamentale, nu putem să determinăm singuri acest lucru. Avem nevoie de colaborarea tuturor instituțiilor, partenerilor, agenților economici care au obligația să respecte regulile de protejare a sănătății – teatre, mall-uri, restuarante”, a declarat premierul.

În acest context, Ludovic Orban a anunșat o intensificare a controalelor pentru verificarea măsurii în care regulile sunt respectate.

”Ce putem face noi este o intensificare a activității instituțiilor cu atribuții de control. Începând de săptămâna viitoare voi primi un raport zilnic privind controalele care vor fi efectuate”, a mai spus Orban.

E OFICIAL! BEC ANULEAZĂ VOTURILE! Când SE REIAU alegerile locale

Totodată, premierul a atras atenția asupra fapului că doar în condițiile respectării regulilor de protecție sanitară se poate revei la o viață cât mai aproape de normalitate pe fondul pandemiei de coronavirus.

”Apelul meu este, în cotinuare același, nu ignorați pericolul! Cu cât numărul celor care nu respectă regulile este mai mare, cu atât riscul de transmitere a virusului este mai mare. Cu cât crește numărul de persoane infectate zilnic, cu atât riscul de apariție a unor noi restricții crește. Noi nu ne dorim să impunem noi restricții. Obiectivul nostru a fost acela de a asigura funcționarea în condiții cât mai aproape de condițiile normale în special a activităților economice, iar acest lucru se vede în modul cum evoluează economia. (...) Menținerea acestei normalități depinde, în cel mai înalt grad, de măsura în care oamenii se conformează măsurilor de protecție sanitară”, a mai declarat Ludovic Orban.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 2.343 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus, în ultimele 24 de ore, la nivel național, dintr-un total de 26.011 de teste prelucrate în același interval. Totodată, 569 de persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare. În acest moment, 571 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă. De asemenea, de joi până vineri, au fost înregistrate 53 de decese în rândul pacienților cu COVID-19.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.