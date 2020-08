Ludovic Orban, despre redeschiderea restaurantelor: Când tendința de scădere a numărului de îmbolnăviri se va consolida, vom permite reluarea unor activități care au un risc epidemiologic mai mare (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că în momentul în care numărul îmbolnâvirilor cu noul coronavirus va intra pe o curbă descendentă în România, atunci se poate discuta despre reluarea activităților în domenii în care riscul epidemiologic este mai ridicat. Șegful Guvernului s-a referit astfel la posibilitatea redeschiderii restaurantelor din spații închise.

”Noi am avut un plan, am acționat în baza unui plan de relaxare, de reluare a activităților economice, care a fost făcut pe baza evaluărilor specialiștilor, care a fost făcut în funcție de riscul epidemiologic aferent. Când trebuia să se reia activitatea restaurantelor, în condițiile care sunt reglementate de Ministerul Sănătății, de Autoritatea Sanitară, ne-am confruntat cu explozia numărului de cazuri, care a ajuns la 1.200-1.300. În momentul de față suntem pe un plafon, chiar avem o ușoară tendință de scădere. În momentul în care această tendință se va consolida, vom permite reluarea unor activități care au un risc epidemiologic mai mare”, a declarat Orban, la Timișoara.

În acest context, prim-ministrul a ținut să precizeze că deciziile privind măsurile de relaxare nu sunt luate doar de Guvern, ci sunt stabilite în urma unor analize făcute de specialiști cu privire la evoluția epidemiei de coronavirus din țara noastră.

”Eu nu iau decizii singur, eu sau Guvernul. La baza oricărei decizii, în orice domeniul de activitate, mai ales în domeniul sănătății, au stat toate analizele, toate evaluările, toate prognozele care au fost făcute de specialiști, de oameni care au expertiză în domeniu. Nu decid eu să țin închise restaurantele sau să nu deschidem teatrele. Aceste decizii sunt rezultatul unor analize, unor studii de impact. Orice fel de creștere a numărului de interacțiuni sociale ar fi dat posibilitatea creșterii numărului de cazuri”, a mai spus Orban.

”Au fost 20 de zile în care nu am putut dispune nicio măsură pentru a împiedica răspândirea virusului de către 5.000 de persoane care au fost diagnosticate pozitiv și de încă 30-40.000 de persoane de contact ale persoanelor care au fost diagnosticate pozitiv ca urmare a decizie Curții Constituționale”, a mai precizat Ludovic Orban.

