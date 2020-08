Ludovic Orban, despre redeschiderea restaurantelor: Vom modifica HG privind Starea de Alertă în care vom permite reluarea acestei activități (VIDEO)

Premierul României Ludovic Orban a declarat, joi, la evenimentul de semnare a contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului de reabilitare și modernizare a drumului Valea Doftanei – Brădet, că Guvernul va modifica HG privind Starea de Alertă în care va permite redeschiderea restaurantelor.

Ludovic Orban: Guvernul va modifica HG privind Starea de Alertă. Redeschiderea restaurantelor, permisă

Mai exact, primul ministru a afirmat că joi se va lua decizia redeschiderii restaurantelor, astfel că va fi permisă servirea a mesei în spații închise.

”Sigur, din activitățile din domeniul respectiv (domeniul HoReCa, n.r.), singura activitate care nu s-a reluat până astăzi este activitatea servire a mesei în spații închise. În cursul zilei de astăzi vom lua decizia, întâi în Comitetul Național pentru Situații de Urgență și, ulterior, în Guvern vom modifica Hotărârea de Guvern privind Starea de Alertă în care vom permite reluarea acestei activități în condiții care vor fi reglementate prin ordin comun al ministrului Sănătății, ministrului Economiei și președintelui ANSVSA”, a spus Ludovic Orban.

Oficialul a mai menționat că Guvernul a sprijinit sectorul HoReCa pe parcursul pandemiei.

”Noi am sprijinit sectorul HoReCa. Sectorul a beneficiat de măsuri de susținere, de exemplu: am anulat, pe două trimestre consecutive, impozitul specific, care era plătit de HoReCa. Prin OUG am dat posibilitatea autorităților locale de a scuti de taxa de ocupare a domeniului public sau de taxa pe clădire entitățile din HoReCa. De asemnea, am dat posibilitatea reducerii impozitului pe clădire, pe active sau terenuri, de până la 50% pentru companiile din domeniu. Am acordat șomaj tehnic, am aprobat OUG prin care asigurăm alocare a 350 de milioane de euro pentru asigurarea capitalului de lucru pentru pornirea inclusiv a HoReCa și a altor domenii care au fost afectate de restricții, care sunt granturi. De asemenea, HoReCa este pe locul 3 la IMM invest ca și cod CAEN în ceea ce privește finanțarea respectivă. Mai mult decât atât, sunt foarte multe companii din HoReCa care au beneficiat de OUG prin care a permis amânarea plății ratelor la credite până la data de 31 decembrie și au putut să aibă oxigen o perioadă”, a declarat Orban.

Reamintim că se redeschid restaurantele de la 1 septembrie, cu o serie de restricții. Anunțul a fost făcut de reprezentanții HoReCa, miercuri, după o serie de discuții cu cu Guvernul și cu premierul Ludovic Orban.

Reprezentanții HoReCa spun că vor exista și anumite restricții și anume: numărul limitat de persoane la masa, obligativitatea purtării măștii de protecție până când așezarea pe locul rezervat și distanțarea meselor.

"Deci nu vorbim de relaxare, ci vorbim de funcţionarea restaurantelor în spaţiile interioare, cu restricţii", a spus preşedintele HORA, Dragoş Petrescu, upă întâlnirea de la Palatul Victoria cu reprezentanţii Guvernului.

"Există anumite zone, acolo unde poate creşte incidenţa de număr de infectări, şi în acele zone activitatea restaurantelor ar putea fi restricţionată, în funcţie de specificul evoluţiei epidemiologice", adaugă Petrescu.

Potrivit acestuia, la nivel național slujbele a 400.000 de angajaţi sunt în pericol, “deci nu se pune problema să mai aşteptăm”.

Klaus Iohannis: Teatrele, cinematografele și restaurantele se vor putea redeschide de la 1 septembrie, în anumite condiții

Și președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că restaurantele și teatrele se vor redeschide de la data de 1 septembrie 2020, după aproape șase luni de la închiderea acestora în contextul epidemiei de coronavirus.

“Sunt două domenii în care consider că este cazul, este important să se reia activitatea atât cât se poate și acolo unde se poate, în condiții de siguranță.

Primul sector este zona culturală, la care țin foarte mult. Cinematografele și teatrele se vor putea deschide probabil începând cu 1 septembrie, cu măști, locuri libere între spectatori, anumite condiții speciale.

E important ca a acolo unde condițiile permit să se reia actul de cultură. Ce am fi fără cultură?

Al doilea sector în suferință și unde cred că e bine să se reia activitatea acolo unde se poate e Horeca. Vremea se răcește, tersasele se vor putea folosi încă o vreme. Consider că după 1 septembrie, în anumite condiții, restaurantele se pot deschide în interior, ținând cont de condițiile epidemiologice din localitatea respectivă. Specialiștii vor stabili mâine un prag”, a spus Klaus Ioahnnis.