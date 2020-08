Ludovic Orban, despre reluarea activității în restaurante: „Va trebui să asigurăm niște reguli care să reducă la maximum posibil riscul de răspândire a virusului”

Premierul României a anunțat, în cadrul ședinței de Guvern de joi, modul în care se va aproba reluarea activității restaurantelor cu spații închise, de la 1 septembrie.

Ludovic Orban, despre reluarea activității în restaurante

„În cazul activităților culturale, va trebui emis un ordin comun care trebuie pus în dezbaterea publică de mâine, ordin comun al Ministerului Culturii cu Ministerul Sănătății, iar în privința activităților de servire a mesei în spații închise, de asemenea va trebui un ordin comun – ministrul Sănătății, ministrul Economiei și președintele ANSVSA.

Va trebui să asigurăm niște reguli care să reducă la maximum posibil riscul de răspândire a virusului, odată cu reluarea acestor activități și sunt convins că reglementările vor fi clare, astfel încât să fie respectate.

Fac un apel la responsabilitatea tuturor instituțiilor, agenților economici care își vor relua activitățile, să fie parteneri cu noi în asigurarea respectării regulilor, astfel încât să nu existe o creștere a numărului de infectări”, a precizat Ludovic Orban.

Premierul României: „Vom modifica HG privind Starea de Alertă în care vom permite reluarea acestei activități”

Tot joi, Premierul României a declarat că Guvernul va modifica HG privind Starea de Alertă în care va permite redeschiderea restaurantelor.

Oficialul a mai menționat că Guvernul a sprijinit sectorul HoReCa pe parcursul pandemiei.

„Noi am sprijinit sectorul HoReCa. Sectorul a beneficiat de măsuri de susținere, de exemplu: am anulat, pe două trimestre consecutive, impozitul specific, care era plătit de HoReCa. Prin OUG am dat posibilitatea autorităților locale de a scuti de taxa de ocupare a domeniului public sau de taxa pe clădire entitățile din HoReCa.

De asemnea, am dat posibilitatea reducerii impozitului pe clădire, pe active sau terenuri, de până la 50% pentru companiile din domeniu. Am acordat șomaj tehnic, am aprobat OUG prin care asigurăm alocare a 350 de milioane de euro pentru asigurarea capitalului de lucru pentru pornirea inclusiv a HoReCa și a altor domenii care au fost afectate de restricții, care sunt granturi.

De asemenea, HoReCa este pe locul 3 la IMM invest ca și cod CAEN în ceea ce privește finanțarea respectivă. Mai mult decât atât, sunt foarte multe companii din HoReCa care au beneficiat de OUG prin care a permis amânarea plății ratelor la credite până la data de 31 decembrie și au putut să aibă oxigen o perioadă”, a declarat Orban.

Restaurantele se redeschid la 1 septembrie

Reamintim că se redeschid restaurantele de la 1 septembrie, cu o serie de restricții. Anunțul a fost făcut de reprezentanții HoReCa, miercuri, după o serie de discuții cu Guvernul.

Reprezentanții HoReCa spun că vor exista și anumite restricții: numărul limitat de persoane la masa, obligativitatea purtării măștii de protecție până când așezarea pe locul rezervat și distanțarea meselor.

„Nu vorbim de relaxare, ci vorbim de funcţionarea restaurantelor în spaţiile interioare, cu restricţii", a spus preşedintele HORA, Dragoş Petrescu, upă întâlnirea de la Palatul Victoria cu reprezentanţii Guvernului.

"Există anumite zone, acolo unde poate creşte incidenţa de număr de infectări, şi în acele zone activitatea restaurantelor ar putea fi restricţionată, în funcţie de specificul evoluţiei epidemiologice", adaugă Petrescu.

Potrivit acestuia, la nivel național slujbele a 400.000 de angajaţi sunt în pericol, “deci nu se pune problema să mai aşteptăm”.