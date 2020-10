Ludovic Orban, despre restricționarea circulației în timpul nopții: Vrem să vedem efectele din alte țări (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că autoritățile au în vedere posibilitatea introducerii unor restricții de circulație în timpul nopții, însă o decizie în acest sens va fi luată după ce se va urmări evoluția situației din alte state, care au impus o măsură de acest fel.

”Deocamdată, pe de o parte, vrem să vedem efectele în alte țări. Măsura se aplică în alte țări și vrem să vedem dacă există efecte. Această restricționare afectează mai puțin populația matură, în special adolescenții sunt cei care sunt activi după ora 23. Pe de altă parte, analizăm efectele măsurilor pe care deja le-am luat: trecerea învățământului în sistemul online, portul obligatoriu al măștii, închiderea restaurantelor, cafenelelor, teatrelor, cinematografelor. Sunt măsuri care reduc interacțiunea socială și care noi considerăm că vor genera efecte. De altfel, se vede în București că deocamdată suntem pe un platou, nu a mai crescut numărul de cazuri. Știți că am luat decizia de a nu mai permite organizarea de evenimente private – nunți, botezuri, mese festive, sărbătoriri în restaurante – pentru că pe primul loc ca și cauză a infectării erau aceste evenimente în anchetele epidemiologice. Se mai pot organiza, dar numai în spații private. Sfatul nostru este să se abțină inclusiv tinerii, adolescenții de a participa la astfel de petreceri private”, a explicat Ludovic Orban.

Totodată, șeful Guvernului a anunțat că a avut loc o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) în cadrul căreia a fost actualizată lista țărilor cu un indice de infectare cu coronavirus mai mare decât al României. De asemenea, CNSU a stabilit și unele excepții de la obligativitate apurtării măștii de protecție în aer liber.

”E actualizarea situației cu țările care au depășit indicele României de răspândire a virusului. De asemenea, sunt câteva excepții de la obligativitatea portului măștii, care sunt punctuale pentru cei care practică sport în aer liber. Deocamdată vrem să vedem efectul măsurilor care au fost dispuse odată cu depășirea pragurilor stabilite. În funcție de analiza rezultatelor vom decide dacă este sau nu necesar să mai adoptăm alte măsuri”, a mai spus premierul.

În ceea ce privește situația locurilor din secțiile de terapie intensivă pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19, Ludovic Orban a precizat: ”Am un raport care arată, pe de o parte, creșterea capacității de tratare în secțiile de terapie intensivă, care a fost realizată de autorități. Obiectivul nostru este să creștem constant capacitatea de tratare a pacienților, atât în secțiile de terapie intensivă, cât și în secțiile normale. De altfel, în București deja s-au luat decizii: Spitalul Colentina redevine spital COVID, unde sunt câteva sute de paturi și 30 de paturi la secția de terapie intensivă. De asemenea, s-a pus în funcțiune TIR-ul la Spitalul «Nasta», Spitalul Malaxa va intra în cursul acestei săptămâni în dispozitivul de spitale în care se tratează pacienții infectați cu noul coronavirus. Avem ca obiectiv creșterea capacității și în spitalele care au fost până acum, la «Matei Balș», la «Babeș», la Witting, la Spitalul Județean Ilfov. De asemenea, s-a făcut o analiză pe fiecare regiune și sunt identificate soluții de creștere a capacității de tratare în secțiile de terapie intensivă”.

În acest context, Ludovic Orban a vorbit și despre suplimentarea resursei urmane în lupta cu pandemia de coronavirus.

”Am discutat, în primă lectură, un proiect de Ordonanță de Urgență pentru a suplimenta efectivele implicate, prin angajarea imediată a tuturor absolvenților care au luat examenul la finalul rezidențiatului în specializările legate de COVID. În continuare, căutăm să suplimentăm resursa umană. Salut deciziile universităților de medicină care au încurajat studenții să-și facă practica în sistem de voluntariat pentru a susține activitatea Direcțiilor de Sănătate Publică. Contant, ne gândim la noi soluții pentru a crește capacitatea de tratare. Am adoptat OUG în care am implicat medicii de familie în urmărirea evoluției bolii în cazul pacienților asimptomatici sau cu simptome ușoare”, a mai spus Ludovic Orban.

