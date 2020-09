Ludovic Orban, despre revenirea la starea de urgență: Nu există un astfel de scenariu. Situaţia este sub control

Premierul României Ludovic Orban a declarat că la acest moment nu există un scenariu privind revenirea la starea de urgență în România din cauza pandemiei de coronavirus. Acesta a adăugat că ”situaţia este sub control”.

Mai exact, într-o conferință de presă care a avut loc vineri în Mehedinți, primul ministru a fost întrebat dacă există vreun scenariu care să prevadă revenirea la starea de urgenţă în România, el spunând că nu există un astfel de scenariu.

”Nu există un astfel de scenariu. De cinci săptămâni am oprit creşterea numărului de infectări, ba chiar avem două săptămâni o tendinţă de uşoară descreştere a numărului de cazuri. Sigur, descreşterea nu este aşa cum ne-am dori-o, dar situaţia este sub control”, a afirmat Orban.

Oficialul a mai susținut că a fost limitată răspândirea virusului, iar "capacitatea de tratament nu este depăşită", toate structurile sistemului de sănătate făcând față situaţei.

"Deci, nu există aceste ipoteze”, a adăugat el.

Ludovic Orban: Pe 14 septembrie va începe școala. Nu am discutat niciodată oficial despre amânarea începerii anului şcolar

Ludovic Orban a declarat, luni, că nu a fost exprimată niciodată o opinie oficială privind posibila amânare a începerii şcolii, menționând că şcoala va începe pe 14 septembrie, în funcţie de scenariile prezentate de Ministerul Sănătăţii.

„Nu am discutat niciodată oficial (despre amanarea începerii anului școlar, n.r.). Au fost puncte de vedere exprimate disparat. Pe de altă parte, au fost păreri de la INSP sau Comisia anti-COVID nu a existat un punct de vedere exprimat clar în acest sens. Pe 14 septembrie va începe şcoala. Asta am anunţat tot timpul. Este la Parlament în dezbatere legea prin care am solicitat modificarea articolului din legea 55 care a blocat toate concursurile. Aşteptăm ca în cursul acestei săptămâni sau cât mai repede legea să fie adoptată”, a afirmat Ludovic Orban.

Ludovic Orban, despre prelungirea stării de alertă: Nu avem încă avizul Consiliului Legislativ

Amintim că Guvernul va adopta luni hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

Premierul Ludovic Orban, a anunțat, joi, în debutul ședinței de Guvern, că până acum nu a fost dat avizul Conisliului Legislativ pe actul normativ care prevede prelunirea stării de alertă de la 15 septembrie. În aceste condiții, prim-ministrul a declarat că, luni, va trebui convocată o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), după care trebuie să aibă loc o ședință de Guvern în care să fie aprobată hotărârea referitoare la prelungirea stării de alertă.

Actul normativ ar urma să cuprindă și prevederi legate de regulile care vor trebui respectate în ziua votului.

„Deci nu avem încă avizul Consiliului Legislativ. Dacă nu îl avem ca să îl adoptăm azi, asta înseamnă că luni trebuie să facem CNSU şi şedinţă de Guvern astfel încât să adoptăm prelungirea stării de urgență (de alertă - n.r.). Solicitaţi Consiliului Legislativ să dea cât mai repede avizul. Sunt prevederi legate de ziua votului care trebuie introduse în ziua votului şi mai sunt câteva măsuri de relaxare în anumite domenii”, a spus Ludovic Orban la începutul ședinței Executivului.