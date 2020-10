Ludovic Orban, despre situația de la ATI: Presimt că tindem spre un blocaj privitor la numărul de cadre medicale. Din punct de vedere al paturilor dotate cu tot ce e necesar, putem să creștem capacitatea (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, în debutul ședinței de Guvern, că este foarte posibil ca România să se confrunte cu un blocaj din punctul de vedere al personalului medical care să îngrijească pacienții din secțiile de terapie intensivă. Dacă numărul de paturi de ATI pentru persoanele diagnosticate cu COVID-19 poate fi crescut din punctul de vedere al dotărilor, există o problemă în ceea ce privește numărul medicilor specializați pentru zona de terapie intensivă. În acest context, premierul i-a cerut ministrului Sănătății să se apeleze la toți absolvenții de Rezidențiat care s-au specializat în această disciplină medicală.

”Trebuie să urmărim, că dau examenul cei care termină Rezidențiatul și, practic, orice fel de medic care ia examenul la finalul Rezidențiatului și în disciplinele căutate, pentru terapie intensivă, trebuie imediat utilizat, așa cum am utilizat și rezidenții. Presimt că din punct de vedere tehnic, al pregătirii de paturi dotate cu tot ce e necesar putem să creștem capacitatea, dar presimt că tindem să atingem un blocaj privitor la numărul de cadre medicale.

Nu trebuie să intre în ATI oricine. Există această tendință de a interna în secții de terapie intensivă bolnavi care nu necesită neapărat terapie imtensivă și atunci trebuie să existe saloanele intermediare în care se monitorizează mai atent evoluția stării de sănătate, dar nu necesită neapărat internarea în secția de terapie intensivă”, a declarat Orban.

De asemenea, permierul i-a cerut ministrului Sănătății să ia măsuri privind creșterea capacității de testare în România, precum și să găsească soluții pentru implicarea medicilor de familie în monitorizarea persoanelor care au forme ușoare ale infecției cu noul coronavirus.

”Domnul ministru Tătaru, creșteți în continuare capacitatea de testare, creșteți în continuare numărul de paturi la terapie intensivă și, de asemenea, numărul de paturi pentru cazuri intermediare pentru cei care doresc să se trateze în spital și nu să se izoleze la domiciliu sau în alte locații. În plus, DSP-urile trebuie monitorizate mai atent. Odată ce se emit deciziile de către DSP-uri privitoare la persoanele care sunt diagnosticate pozitiv, ele trebuie monitorizate, trebuie urmărite. Vă recomand să găsiți o soluție și de implicare a medicilor de familie mai ales pentru pacienții care au fome ușoare, să se asigure o monitorizare a evoluției stării de sănătate pentru că nu pot numai medicii din spitalele COVID și de suport-COVID să asigure monitorizarea, iar medicii din DSP-uri sunt ocupați cu o mulțime de alte lucruri. În continuare, insistați nu numai cantitativ, ci și calitativ pe aceste anchete epidemiologice, pentru că asta e forma de luptă cea mai bună, izolarea persoanelor de contact, cum am fost și eu, de exemplu. Chestiunea asta trebuie urmărită cu mare atenție.CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

De asemenea, în comunicarea publică trebuie să fim foarte clari, cu cât reușim să controlăm răspândirea virusului, cu atât viața este mai normală, economia e mai puțin afectată și nu trebuie să impunem restricții care să afecteze derularea vieții în condiții de normalitate”, a mai spus Ludovic Orban.

Totodată, în debutul ședinței Executivului s-a anunțat și suplimentarea cu 1.000 a numărului de posturi din Direcțiile de Sănătate Publică și cu încă 1.000 a celor de la Serviciile de Ambulanță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.