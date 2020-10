Ludovic Orban, despre tratarea acasă a pacienților asimptomatici: „Evaluarea stării de sănătate nu presupune numai analize” (VIDEO)

Referitor la modificările ce ar putea fi aduce la Legea 136, urmând ca eventual persoanele asimptomaptice sau cele care nu prezintă alte boli vor putea fi tratați la domiciliu, premierul Ludovic Orban a explicat, în cursul zilei de luni, 12 octombrie:

„Suntem în analiză dacă este necesară modificarea legii, dacă nu se poate în baza prevederilor actuale. Crescând numărul de cazuri, dacă toți cei care sunt infectați cu covid merg la spital, există un timp de așteptare. Ieri la DSP aveam 150 de persoane diagnosticate cu COVID care încă nu puteau avea acces și ar fi trebuit să fie programate într-un timp de 24 de ore, pentru evaluarea stării de sănătate.

Evaluarea stării de sănătate nu presupune numai analize. Întâi se face o evaluare, dacă persoana nu are simptome nu este necesar să facă o radiografie pulmonară. Aceasta este decizia pe care o ia medicul care evaluează starea de sănătate.

Pentru a permite spitalelor să preia cazurile care necesită și o evaluare și un tratament în spital, celor care nu prezintă simptome li se poate face evaluarea stării de sănătate, fără să se deplaseze efectiv la spital”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat de ce întâmplă în cazul persoanelor care nu au unde să se izoleze, pentru că locuiesc alături de familie, premierul a precizat:

„Dacă nu au unde să se izoleze și doresc să fie tratați în spital, trebuie să fie tratați în spital. Dar noi știm că foarte mulți, dacă vă uitați la date, care preferă să se trateze în izolare la domiciliu sau la o altă locație.” a declarat Ludovic Orban.

