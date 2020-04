Întrebarea care stă pe buzele tuturor românilor este când va lua sfârșit epidemia de coronavirus și când vor fi ridicate restricțiile de circulație, impuse de autorități.

Desigur, nimeni nu poate oferi o dată exactă, fiind foarte mulți factori implicați, darspecialiștii au putut face o estimare în acest sens.

Un vârf al epidemiei de COVID-19 în România ar putea avea loc spre sfârșitul lunii aprilie.

„Sunt păreri împărţite, dar cele mai multe păreri converg spre un vârf al epidemiei între 20 aprilie - 1 mai. Astea sunt evaluări fiind vorba de un virus imprevizibil. Este foarte greu de făcut predicţii. Suntem pregătiţi, urmărim cu atenţie fiecare zonă, luăm măsuri”, a declarat Ludovic Orban, într-un interviu acordat Digi24.

Acesta este de părere că, deși măsurile dure luate de autorități în încercarea de a combate răspândirea virusului au fost contestate, România are un număr mic de cazuri, comparativ cu alte țări.

„Noi am luat măsuri când puţine ţări europene luau măsuri. Am fost criticaţi pentru măsurile luate, când am dispus măsura carantinei, izolării, am fost criticaţi pentru faptul că am suspendat cursurile şcolilor şi universităţilor, am fost criticaţi pentru că am suspendat zborurile spre ţările din Zona Roşie, dar iată că am luat măsurile cu spirit de anticipaţie şi a dus la un rezultat care este evident pentru orice om care vrea să vadă realitatea.

Un rezultat care arată că România are un număr relativ mic, comparativ cu alte ţări în materie de persoane diagnosticate pozitiv, în materie de răspândire a virusului, în materie de persoane care au decedat”, a mai declarat premierul.

Primul caz în România a fost în 26 februarie

„În aceeaşi dată, în Spania erau 2 persoane infectate, în Franţa 12, Italia peste 150 şi putem analiza care este numărul de cazuri. În România avem peste 2700 în timp ce în Spania este vorba de zeci de mii de cazuri. În Franța de asemena, iar în ceea ce priveşte bilanţul deceselor putem constata că în România numărul de decese este mult mai mic”, a concluzionat Ludovic Orban.

115 persoane au decedat în România până în prezent, răpuse de noul coronavirus. Cele mai multe decese s-au înregistrat în Suceava - 36.

De precizat este și faptul că toți pacienții sufereau și de alte afecțiuni cronice, precum diabet sau boli cardiovasculare.

În topul bolilor semnalate la pacienții decedați, se află diabetul zaharat, urmat de boli cardiovasculare, hipertensiune arterială și obezitate, afecțiuni ce necesitau dializă și cancer. Unii dintre pacienții decedați aveau multiple afecțiuni.

Totodată, multe dintre victime erau contacte ale unor persoane întoarse din țări aflate în zona roșie sau zona galbenă de contaminare cu noul coronavirus, precum Italia, Spania, Germania sau Franța.

În România, cele mai recente date transmise de autorități arată că infecția cu noul coronavirus a fost confirmată la 2.460 de persoane. 357 dintre persoanele contaminate sunt cadre medicale, iar 200 dintre acestea sunt din județul Suceava, cel mai afectat din țară în acest moment.